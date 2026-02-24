（台北中央社）福岡ソフトバンクホークスの王貞治球団会長が23日、台湾を訪問した。中華民国野球協会の辜仲諒（こちゅうりょう）理事長の招きに応じたもので、台北ドームで開催される「日台野球国際交流試合」を観戦する他、来月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する台湾代表にもエールを送る。



中華民国（台湾）のパスポートを持つ王さんは台湾野球界とのつながりが深く、台湾でプロ野球が始まった1990年には開幕戦の始球式に登場。2023年には台北ドームの開業を記念した始球式で投球した。



王さんは25日には野球講座で講師を務める予定。プロやアマチュア、学生野球、育成年代のコーチや選手たちに対し、自身の経験を語るという。同日から28日まで行われる日台野球国際交流試合では、参加するソフトバンクなどのチームを激励する。



空港では辜氏が王さんを出迎えた。訪台には在日台湾人の医師が同行している。



（陳容琛／編集：田中宏樹）