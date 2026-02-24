今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第102回（2026年2月24日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

ヘブン、書くことができない

80円。

先日書いた泥棒の話の報酬として80円が支払われるという連絡だった。

大金に浮足立つ一同。

たとえ教師ができなくなっても、ヘブン（トミー・バストウ）には書く仕事がある。

「書くの 人ですものね」とトキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）も誇らしい。

ヘブンは「書くの 人」として家族を支えると自信満々に誓う。

これで一安心。

フミ（池脇千鶴）が「ありがとう」と感謝。やっぱり「ありがとう」が大事。家長が一家を養うことを当たり前と思ってはいけない。

ちょっとホッとした感じで主題歌を聞きながら、「落ち込まないで〜諦めないで〜」いればきっといいことがあると思っていると、主題歌明け、ヘブンは教師をやっている。

蛇と蛙（渡辺江里子と木村美穂）のおしゃべりによると、松江中学のときよりも受け持ちが増えて大忙しなのだ。

授業以外でも、教員室に質問しに生徒たちが長蛇の列を成している。松江中学から倍額になったとはいえ、これで200円では割に合わなさそうだ。

大変なのはヘブンだけではない。作山（橋本淳）がふいに倒れた。学校がなくなるかもしれないと聞いてから心配で不眠なうえ、食欲もない。

そのためヘブンが作山の授業まで代わる羽目に。

いつもの不穏な劇伴。

帰宅しても学生の作文の添削をしないとならないヘブン。

忙しくて肝心の執筆活動ができない。

大変だ。これで学校がなくなってしまったら、原稿料も入らない。

しまいには「書けない！」と大きな声をあげる。

