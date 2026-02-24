J¥ê¡¼¥°¡¢2026Ç¯ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍýÇ°¶¯²½ÇÛÊ¬¶â¤ÏÁí³ÛÌó10.8²¯±ß¡ª¡¡»Ùµë³Û¹ç·×¥È¥Ã¥×¤Ï¿À¸Í¤Ç2²¯±ß¤Ë
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï24Æü¡¢¡ØJ¥ê¡¼¥°ÇÛÊ¬¶âµ¬Äø¡Ù¤Ë´ð¤Å¤¡¢J¥ê¡¼¥°¤«¤é³ÆJ¥¯¥é¥Ö¤Ø»Ùµë¤¹¤ë2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÍýÇ°¶¯²½ÇÛÊ¬¶â¤ÎÇÛÊ¬¶â»Ùµë´ð½à³Û¤ª¤è¤Ó¡¢Æ±´ð½à³Û¤òÈ¿±Ç¤·¤¿»ÙµëÂÐ¾Ý¸õÊä¥¯¥é¥Ö¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Áí³ÛÌó10.8²¯±ß¤¬ÍýÇ°¶¯²½ÇÛÊ¬¶â¤È¤·¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤Þ¤¿¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´J¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±¥·¡¼¥º¥ó¤ÎDAZN»ëÄ°¼Ô¿ô¤äDAZN¥·¡¼¥º¥ó¥Ñ¥¹ÈÎÇä¼ÂÀÓÅù¤ÇÇÛÊ¬¤¹¤ë¡¢2025Ç¯ÅÙ¥Õ¥¡¥ó»ØÉ¸ÇÛÊ¬¶â¤Î»Ùµë¶â³Û¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÊ»¤»¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÇÛÊ¬¶â¤Î»Ùµë³Û¹ç·×¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç2²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢2°Ì¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ç1²¯8500Ëü±ß¡¢3°Ì¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ç1²¯7500Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
J¥ê¡¼¥°¤Ï2022Ç¯11·î¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡Ö2¤Ä¤ÎÀ®Ä¹¥Æ¡¼¥Þ¡×¤ò·Ç¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2023Ç¯¤ËÇÛÊ¬¶âµ¬Äø¤ò²þÄê¤·¡¢¶ÑÅùÇÛÊ¬¶â¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿ÇÛÊ¬¹½Â¤¤«¤é¡¢¶¥µ»À®ÀÓ¤ä¥Õ¥¡¥óÁý²ÃÅù¤ÎÀ®²Ì¤Ë±þ¤¸¤¿ÇÛÊ¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë·ë²ÌÇÛÊ¬Ãæ¿´¤ØÃÊ³¬Åª¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¡¢À®²ÌÁÏ½Ð¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë»Üºö¤Ø½ÅÅÀÅª¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇÛÊ¬Êý¼°¤â¤³¤ì¤é¤Î¹Í¤¨Êý¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÇÛÊ¬Êý¼°¤«¤éÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2026 Ç¯1·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Î2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ëÍýÇ°¶¯²½ÇÛÊ¬¶â¤Î»ÙÊ§Áí³Û¤Ï10.8²¯±ß¤¬¤¢¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ÙµëÂÐ¾Ý¸õÊä¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Ç¯´Ö½ç°Ì1°Ì¤«¤é3°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Ç¯´Ö½ç°Ì1°Ì¤«¤é10°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö¡¢2025¥·¡¼¥º¥óÇ¯´Ö¥Õ¥¡¥ó»ØÉ¸½ç°Ì¤¬1°Ì¤«¤é10°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍýÇ°¶¯²½ÇÛÊ¬¶â¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢ÍýÇ°¶¯²½ÇÛÊ¬¶â³èÍÑ·×²è¤Î¿³ºº¤È¾µÇ§¤ò·Ð¤Æ¡¢5·î¤Ë»Ùµë¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍýÇ°¶¯²½ÇÛÊ¬¶â¡Û
2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥óÍýÇ°¶¯²½ÇÛÊ¬¶â »Ùµë´ð½à
¢§¶¥µ»½ç°Ì
¡ 2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Ç¯´Ö¶¥µ»½ç°Ì¡ÊJ1¥ê¡¼¥° 1¡Á3°Ì¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¼õµë»ñ³ÊÊ¬
1°Ì¡§¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¡1²¯2500Ëü±ß
2°Ì¡§¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡9000Ëü±ß
3°Ì¡§FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¡3500Ëü±ß
¢ 2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Ç¯´Ö¶¥µ»½ç°Ì¡ÊJ1¥ê¡¼¥° 1¡Á10°Ì¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¼õµë»ñ³ÊÊ¬
1°Ì¡§¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¡1²¯2500Ëü±ß
2°Ì¡§Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¡9000Ëü±ß
3°Ì¡§µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¡7500Ëü±ß
4°Ì¡§¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡7500Ëü±ß
5°Ì¡§¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¡6000Ëü±ß
6°Ì¡§FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¡4500Ëü±ß
7°Ì¡§±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¡3000Ëü±ß
8°Ì¡§Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¡2500Ëü±ß
9°Ì¡§¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¡2000Ëü±ß
10°Ì¡§¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¡1500Ëü±ß
¢§¿Íµ¤½ç°Ì
£ 2025¥·¡¼¥º¥óÇ¯´Ö¥Õ¥¡¥ó»ØÉ¸½ç°Ì¡ÊDAZN»ëÄ°¼Ô¿ôÅù 1¡Á10°Ì¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¼õµë»ñ³ÊÊ¬
1°Ì¡§±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¡8500Ëü±ß
2°Ì¡§¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¡6000Ëü±ß
3°Ì¡§²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¡3500Ëü±ß
4°Ì¡§¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¡2500Ëü±ß
5°Ì¡§Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¡2000Ëü±ß
6°Ì¡§¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¡1500Ëü±ß
7°Ì¡§¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡1000Ëü±ß
8°Ì¡§Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¡1000Ëü±ß
9°Ì¡§À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¡500Ëü±ß
10°Ì¡§FCÅìµþ¡¡500Ëü±ß
¢§»Ùµë³Û¹ç·×¡Ê¡¡Ü¢¡Ü£¡Ë
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¡2²¯±ß
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¡1²¯8500Ëü±ß
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡1²¯7500Ëü±ß
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¡1²¯1500Ëü±ß
Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¡9000Ëü±ß
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¡8000Ëü±ß
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¡7500Ëü±ß
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¡4500Ëü±ß
¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¡4500Ëü±ß
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¡3500Ëü±ß
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡¡1500Ëü±ß
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¡1000Ëü±ß
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¡500Ëü±ß
FCÅìµþ¡¡500Ëü±ß
·×10²¯8000Ëü±ß
¡ÚÈ÷¹Í¡Û
¡¦2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Ç¯´Ö¶¥µ»½ç°Ì1¡Á3°Ì¤Ï2026/27¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Ç¯´Ö¶¥µ»½ç°Ì1¡Á3°Ì¤Ï2026/27¥·¡¼¥º¥ó¤È2027/28¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Ç¯´Ö¶¥µ»½ç°Ì4¡Á10°Ì¤Ï2026/27¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢2025¥·¡¼¥º¥óÇ¯´Ö¥Õ¥¡¥ó»ØÉ¸½ç°Ì1¡Á10°Ì¤Ï2026/27¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÍýÇ°¶¯²½ÇÛÊ¬¶â¤Î¼õµë»ñ³Ê¤¬È¯À¸
¡Ú¥Õ¥¡¥ó»ØÉ¸ÇÛÊ¬¶â¡Û
2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´J¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎDAZN»ëÄ°¼Ô¿ô¤äDAZN¥·¡¼¥º¥ó¥Ñ¥¹ÈÎÇä¼ÂÀÓÅù¤ÇÇÛÊ¬
¡Ê±ß¡Ë
1°Ì¡§±ºÏÂ \90,280,252
2°Ì¡§¼¯Åç \75,340,718
3°Ì¡§²£ÉÍFM \71,395,352
4°Ì¡§ÀîºêF \63,888,077
5°Ì¡§GÂçºå \58,630,491
6°Ì¡§Ì¾¸Å²° \57,403,819
7°Ì¡§¿À¸Í \54,711,257
8°Ì¡§¹Åç \49,863,677
9°Ì¡§À¶¿å \48,066,250
10°Ì¡§FCÅìµþ \45,234,763
11°Ì¡§¿·³ã \44,909,536
12°Ì¡§Çð \40,825,073
13°Ì¡§CÂçºå \40,698,223
14°Ì¡§µþÅÔ \37,075,395
15°Ì¡§»¥ËÚ \36,266,355
16°Ì¡§¾ÅÆî \34,223,963
17°Ì¡§Ä®ÅÄ \33,254,063
18°Ì¡§Ê¡²¬ \32,742,659
19°Ì¡§Åìµþ£Ö \30,566,523
20°Ì¡§²¬»³ \30,464,642
21°Ì¡§ÈØÅÄ \29,188,763
22°Ì¡§²£ÉÍFC \28,402,960
23°Ì¡§ÀéÍÕ \27,600,637
24°Ì¡§ÀçÂæ \22,367,935
25°Ì¡§Ä¹ºê \20,195,902
26°Ì¡§ÂçµÜ \18,744,975
27°Ì¡§Ä»À´ \18,264,422
28°Ì¡§ÆÁÅç \17,735,484
29°Ì¡§ÂçÊ¬ \16,888,970
30°Ì¡§»³·Á \15,908,436
31°Ì¡§¹ÃÉÜ \14,584,783
32°Ì¡§·§ËÜ \13,055,762
33°Ì¡§¿å¸Í \11,593,777
34°Ì¡§»³¸ý \9,917,846
35°Ì¡§°¦É² \9,538,942
36°Ì¡§¤¤¤ï¤ \9,333,500
37°Ì¡§ÉÙ»³ \8,941,638
38°Ì¡§Æ£»Þ \8,842,982
39°Ì¡§º£¼£ \8,767,216
40°Ì¡§¾¾ËÜ \8,446,048
41°Ì¡§½©ÅÄ \8,052,803
42°Ì¡§¼¯»ùÅç \4,969,942
43°Ì¡§¶âÂô \4,510,091
44°Ì¡§ÆÊÌÚSC \3,946,454
45°Ì¡§´ôÉì \3,778,455
46°Ì¡§¾ÂÄÅ \3,646,323
47°Ì¡§ËÌ¶å½£ \3,475,654
48°Ì¡§ÆÊÌÚC \3,290,927
49°Ì¡§·²ÇÏ \3,266,794
50°Ì¡§µÜºê \3,086,126
51°Ì¡§FCÂçºå \3,008,004
52°Ì¡§Ä¹Ìî \2,873,192
53°Ì¡§ÁêÌÏ¸¶ \2,551,278
54°Ì¡§Î°µå \2,503,690
55°Ì¡§È¬¸Í \2,310,482
56°Ì¡§»¾´ô \2,265,238
57°Ì¡§Ä»¼è \2,140,607
58°Ì¡§Ê¡Åç \2,071,245
59°Ì¡§ÆàÎÉ \2,019,109
60°Ì¡§¹âÃÎ \2,017,080
¢¨¥·¡¼¥º¥ó»ëÄ°¥Ñ¥¹ÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò´Þ¤à¤¿¤áÍýÇ°¶¯²½ÇÛÊ¬¶â¤Î¿Íµ¤½ç°Ì¤È¤ÏºÎÈÖ½ç¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ü¶ÑÅùÇÛÊ¬¶â
ÊÑ¹¹¤Ê¤·¡ÊÄÌÇ¯Áí³Û¤ÎÈ¾Ç¯Ê¬¡Ë
1¥¯¥é¥Ö¤¢¤¿¤êJ1¥¯¥é¥Ö 1.25²¯±ß¡¢J2¥¯¥é¥Ö 0.5²¯±ß¡¢J3¥¯¥é¥Ö 0.1²¯±ß
¢¨¾åµ¤Ë¤Ï¸ø½°Á÷¿®¸¢ÎÁ¡Ê¶ÑÅùÇÛÊ¬¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢J¥¯¥é¥Ö»Ù±çÈñ¤È¤·¤ÆÇÛÊ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»Ù±çÈñ¤Ê¤É¥¯¥é¥Ö¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¶ÑÅù¤ËÇÛÊ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ´Þ¤à
¡ü¥Õ¥¡¥ó»ØÉ¸ÇÛÊ¬¶â
Áí³Û10.4²¯±ß¤òÇÛÊ¬
¢¨¥Õ¥¡¥ó»ØÉ¸¥Ù¡¼¥¹¡¢¥·¡¼¥º¥ó»ëÄ°¥Ñ¥¹¥Ù¡¼¥¹¹ç»»
¢¨¤¦¤Á¥·¡¼¥º¥ó»ëÄ°¥Ñ¥¹¤Ï26ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¡¦26/27¥·¡¼¥º¥ó·× 1.5Ç¯Ê¬¡Ê5.4²¯±ß¡Ë¤ò26ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÇÛÊ¬
¡ü¥ê¡¼¥°»ö¶È¶¨ÎÏÈñ
Áí³Û 1.4²¯±ß¤òÇÛÊ¬
¡ü¸ø½°Á÷¿®¸¢ÎÁ¡Ê·¹¼ÐÇÛÊ¬¡Ë
ÇÛÊ¬Êý¿Ë¤ËÊÑ¹¹¤Ê¤·
¡ü¾¦ÉÊ²½¸¢ÎÁ
ÇÛÊ¬Êý¿Ë¤ËÊÑ¹¹¤Ê¤·
¡ütoto ¸òÉÕ¶â¡ÊÃ±°ì»î¹ç¤¯¤¸¡Ë
ÇÛÊ¬Êý¿Ë¤ËÊÑ¹¹¤Ê¤·
¡ü¾Þ¶â
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° Áí³Û2.4²¯±ß
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° Áí³Û2500Ëü±ß
