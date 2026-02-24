CIRRA、「いま出せる魅力が存分に詰まっている」と1st EP『one-way runway / Always』をレコメンド

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「2026年はCIRRAをたくさん知ってもらう年にするのが、私たちの目標！」（HINATA）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。2月は10人組ガールズグループ・CIRRAのHINATAとMYU.S（シモミュウ）とKOHARUが担当MCとして登場。

2月24日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、3月18日にリリースする1stEP『one-way runway / Always』に収録される「Close」をレコメンドした。

「お聴きいただいている曲は、3月18日にリリースされるCIRRAの1stEP『one-way runway / Always』に収録される『Close』です」と自身で曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

最初に、「この1stEPですが、昨年末に配信リリースされたプレデビューシングル『one-way runway』をはじめ、オーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』で課題曲としてパフォーマンスした『Close』、『All for Me』に加え、CIRRAとして初の新曲も収録。全4曲が収録されています」と1stEPについて詳しく説明をしたMYU.S。

続いて、「KOHARU的、聴きどころはどこですか？」と聞かれたKOHARUが、「どの曲もいろんな色があったり、いろんな魅力があるので。みなさんにたくさん聴いてもらえると嬉しいです」と答えると、「いま出せるCIRRAの魅力が存分に詰まった1stEPになってると思います」とHINATAが補足した。

そんなCIRRAのマンスリーMCは、今回がラスト。

「私たち、初ラジオということで。すごいドキドキして、緊張しながらやらせていただいたんですけど。2026年はCIRRAをたくさん知ってもらう年にするというのが、私たちの目標なので、いろんな場所でみなさんがCIRRAを見かける1年にできればいいなと思います」（HINATA）「日本一のガールズグループを目指していきたいなと思います」（KOHARU）「今年はやっぱりCIRRAの存在を知ってもらいたいですね。まずは知ってもらって、曲もたくさん聴いてもらえたら嬉しいです」（MYU.S）と、それぞれが今年の意気込みを語り「ということで今回、CIRRAを覚えて下さったら、すごく嬉しいなと思います」と番組を締めくくった。

CIRRAの最新情報は、公式サイトをチェックして欲しい。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

■『誰だってNeed music』概要

2月24日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画

■リリース情報

2026.3.18 ON SALE

EP『one-way runway / Always』

■関連リンク

CIRRA OFFICIAL SITE

https://www.cirra.jp/