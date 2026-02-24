キタニタツヤ、アニメ『日本三國』OPテーマを担当！「今はまだはっきりとは見えないその先に目を凝らし続ける人々への賛歌」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

キタニタツヤが、TVアニメ『日本三國』のオープニングテーマを担当する。

■オープニングテーマのタイトルは「火種」

シリーズ累計部数約70 万部を突破した松木いっかの『日本三國』を原作とする本アニメは、Amazon MGMスタジオが共同製作として参画し、4月5日21時からPrime Videoにて世界最速配信、4月6日2時からU-NEXTでの地上波先行配信に加え、同日24時からTOKYO MX、BS日テレ他で放送される。

キタニタツヤがこの作品のために書き下ろしたオープニングテーマのタイトルは「火種」。楽曲を使用した第2弾予告が公開された。

今回の情報解禁にあわせて スタジオカフカ描きおろしのメインビジュアルも公開。日本の国旗を想起させる配色と黄金に輝く日本列島を背景に、主人公・三角青輝の堂々とした立ち姿が描かれており、腐敗した三国時代で彼が見据える先にある未来へ希望を感じるビジュアルとなっている。