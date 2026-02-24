新規設定ファンド一覧 2月第3週（2月16日～2月20日）
2月第3週（2月16日～2月20日）に新規設定されたファンドは以下の通り。
運用開始日
〇2月17日
米国製造業株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）（ＵＳルネサンス（毎月・予想））
運用会社：ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
〇2月18日
モルガン・スタンレー新興国債券オポチュニティ・ファンド＜３ヵ月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
モルガン・スタンレー新興国債券オポチュニティ・ファンド＜３ヵ月決算型＞（為替リスク軽減型）予想分配金提示型
運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
モルガン・スタンレー新興国債券オポチュニティ・ファンド＜年１回決算型＞（為替ヘッジなし）
運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
モルガン・スタンレー新興国債券オポチュニティ・ファンド＜年１回決算型＞（為替リスク軽減型）
運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
モルガン・スタンレー米国株式インサイト戦略ファンド＜毎月決算型＞（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
モルガン・スタンレー米国株式インサイト戦略ファンド＜毎月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント
〇2月20日
ＪＰモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年１回決算・為替ヘッジあり）（ザ・クレジット・マイスター）
運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
ＪＰモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年４回決算・為替ヘッジあり）（ザ・クレジット・マイスター）
運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
ＪＰモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年１回決算・為替ヘッジなし）（ザ・クレジット・マイスター）
運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
ＪＰモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年４回決算・為替ヘッジなし）（ザ・クレジット・マイスター）
運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
（アムンディ・インデックスシリーズ）欧州株
運用会社：アムンディ・ジャパン
（アムンディ・インデックスシリーズ）欧州・戦略的自律株（でかユーロ）
運用会社：アムンディ・ジャパン
Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド（毎月決算型・予想分配金提示型）（ガンジス（予想分配金提示型））
運用会社：Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
