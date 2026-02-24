新規設定ファンド一覧 2月第3週（2月16日～2月20日） 新規設定ファンド一覧 2月第3週（2月16日～2月20日）

リンクをコピーする みんなの感想は？



2月第3週（2月16日～2月20日）に新規設定されたファンドは以下の通り。



運用開始日

〇2月17日

米国製造業株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）（ＵＳルネサンス（毎月・予想））

運用会社：ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン



〇2月18日

モルガン・スタンレー新興国債券オポチュニティ・ファンド＜３ヵ月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント



モルガン・スタンレー新興国債券オポチュニティ・ファンド＜３ヵ月決算型＞（為替リスク軽減型）予想分配金提示型

運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント



モルガン・スタンレー新興国債券オポチュニティ・ファンド＜年１回決算型＞（為替ヘッジなし）

運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント



モルガン・スタンレー新興国債券オポチュニティ・ファンド＜年１回決算型＞（為替リスク軽減型）

運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント



モルガン・スタンレー米国株式インサイト戦略ファンド＜毎月決算型＞（為替ヘッジあり）予想分配金提示型

運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント



モルガン・スタンレー米国株式インサイト戦略ファンド＜毎月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型

運用会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント



〇2月20日

ＪＰモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年１回決算・為替ヘッジあり）（ザ・クレジット・マイスター）

運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント



ＪＰモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年４回決算・為替ヘッジあり）（ザ・クレジット・マイスター）

運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント



ＪＰモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年１回決算・為替ヘッジなし）（ザ・クレジット・マイスター）

運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント



ＪＰモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年４回決算・為替ヘッジなし）（ザ・クレジット・マイスター）

運用会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント



（アムンディ・インデックスシリーズ）欧州株

運用会社：アムンディ・ジャパン



（アムンディ・インデックスシリーズ）欧州・戦略的自律株（でかユーロ）

運用会社：アムンディ・ジャパン



Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド（毎月決算型・予想分配金提示型）（ガンジス（予想分配金提示型））

運用会社：Ｔ＆Ｄアセットマネジメント



株探ニュース

