「日経225ミニ」手口情報（24日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限38万232枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月24日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の38万232枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 380232( 380232)
ソシエテジェネラル証券 148916( 148916)
SBI証券 220687( 108891)
バークレイズ証券 86569( 86569)
楽天証券 156856( 85424)
松井証券 58041( 58041)
サスケハナ・ホンコン 29824( 29824)
日産証券 28246( 28246)
三菱UFJeスマート 25645( 15919)
JPモルガン証券 13232( 13232)
マネックス証券 11275( 11275)
ビーオブエー証券 10744( 10744)
ゴールドマン証券 8320( 8292)
インタラクティブ証券 7665( 7665)
フィリップ証券 3321( 3321)
みずほ証券 2475( 2475)
ドイツ証券 2030( 2030)
BNPパリバ証券 1329( 1329)
野村証券 677( 677)
広田証券 472( 472)
モルガンMUFG証券 10( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4068( 4068)
バークレイズ証券 2876( 2876)
ソシエテジェネラル証券 1943( 1943)
フィリップ証券 243( 243)
ドイツ証券 238( 238)
楽天証券 340( 194)
SBI証券 307( 171)
三菱UFJeスマート 174( 116)
マネックス証券 88( 88)
松井証券 39( 39)
JPモルガン証券 38( 38)
日産証券 33( 33)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 82( 82)
ABNクリアリン証券 69( 69)
三菱UFJeスマート 81( 49)
フィリップ証券 42( 42)
SBI証券 30( 18)
マネックス証券 15( 15)
松井証券 15( 15)
楽天証券 42( 14)
ドイツ証券 10( 10)
JPモルガン証券 9( 9)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース