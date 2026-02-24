「日経225ミニ」手口情報（24日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限14万9273枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月24日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の14万9273枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 149273( 149273)
ソシエテジェネラル証券 88873( 88873)
バークレイズ証券 50575( 48004)
SBI証券 71051( 32955)
松井証券 21012( 21012)
日産証券 19784( 17213)
サスケハナ・ホンコン 16030( 16030)
楽天証券 34063( 15807)
JPモルガン証券 10234( 10234)
ビーオブエー証券 8446( 8446)
モルガンMUFG証券 6077( 6051)
三菱UFJeスマート 10764( 6028)
SMBC日興証券 5539( 5539)
マネックス証券 4574( 4574)
インタラクティブ証券 4412( 4412)
ゴールドマン証券 3998( 3990)
BNPパリバ証券 3734( 3734)
みずほ証券 2799( 2773)
広田証券 2305( 2305)
野村証券 2306( 2170)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 2319( 2319)
ABNクリアリン証券 2052( 2052)
バークレイズ証券 1381( 1378)
フィリップ証券 144( 144)
楽天証券 140( 70)
ドイツ証券 65( 65)
SBI証券 126( 46)
マネックス証券 43( 43)
松井証券 27( 27)
JPモルガン証券 23( 23)
三菱UFJeスマート 49( 17)
日産証券 12( 9)
インタラクティブ証券 3( 3)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 114( 114)
ソシエテジェネラル証券 58( 58)
フィリップ証券 32( 32)
インタラクティブ証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 28( 26)
SBI証券 9( 9)
日産証券 8( 8)
松井証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
楽天証券 13( 3)
マネックス証券 2( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース