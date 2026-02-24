「日経225先物」手口情報（24日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万5230枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月24日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5230枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15230( 15219)
バークレイズ証券 6547( 6547)
ソシエテジェネラル証券 5432( 5432)
SBI証券 3630( 2156)
松井証券 2143( 2143)
サスケハナ・ホンコン 1713( 1713)
ゴールドマン証券 2484( 1242)
楽天証券 2300( 1218)
日産証券 1055( 1055)
JPモルガン証券 881( 879)
ビーオブエー証券 840( 838)
三菱UFJeスマート 390( 322)
モルガンMUFG証券 282( 282)
ドイツ証券 283( 278)
マネックス証券 269( 269)
シティグループ証券 263( 237)
フィリップ証券 237( 237)
UBS証券 167( 164)
インタラクティブ証券 163( 163)
みずほ証券 142( 142)
野村証券 56( 0)
BNPパリバ証券 3( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 147( 147)
ソシエテジェネラル証券 123( 123)
SBI証券 119( 81)
ドイツ証券 35( 35)
楽天証券 48( 28)
三菱UFJeスマート 24( 24)
日産証券 24( 24)
バークレイズ証券 21( 21)
松井証券 19( 19)
マネックス証券 18( 18)
フィリップ証券 12( 12)
岩井コスモ証券 4( 4)
インタラクティブ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース