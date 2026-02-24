この記事をまとめると ■日本ではアメ車をストレッチしてリムジン化したレンタカーがある ■アメリカではダッジ・バイパーをリムジン化されている ■長さは7m以上で12人が乗れるぶっ飛び仕様となっている

本場アメリカにバケモノみたいなバイパーがあった！

日本でもリンカーン タウンカーやハマーH2あたりの車種をストレッチリムジン化し、パーティ用などとしてレンタルしている企業はいくつかある。だがアメリカ人はよくも悪くも強烈であるというか、「スポーツカーの超ストレッチリムジン」というのも、たまに見かけるものだ。

世界最大規模のオンラインマーケットプレイスであるeBayに出品されたこちらは、なんと1996年式のダッジ・バイパーをストレッチリムジン化したというもの。

この年式のバイパーの本来の全長は4490mmだが、このリムジンはそれを7620mmまでストレッチ。約7.6mという全長は、標準ボディの4トントラックとだいたい同じぐらいだ。

そして通常のバイパーの乗車定員は2名だが、こちらはなんと12人乗り。運転席と助手席、および車両の最後端にふたつの独立式シートを備えているのに加え、車両の中心付近には、路線バスの優先席のようなベンチシートが向かい合って配置されている。

このバイパーリムジンのベンチシートに座って高速道路をクルーズする勇気は、残念ながら筆者にはない（そもそもシートベルトも付いていないっぽい）。だが友人の結婚パーティなどの際に、このベンチシートに座って会場周辺などをゆったりクルーズできるなら、かなりゴキゲンな思い出になるのではないかとは思う。

そして1996年式ダッジ バイパーの本来のパワーユニットは7.9リッターV10のOHVだが、このリムジンは最高出力390馬力のモパー360クレートエンジンに換装されているらしい。まぁパーティ用のストレッチリムジンに珠玉のV10ユニットを搭載するのも無意味であり、バイパー用のV10エンジンは単体で保管されているか、もしくはどこかに売却されたのだろう。

このストレッチリムジン版のダッジ バイパーはeBayに14万3000ドル（約2200万円）で出品されていたが、予定価格には届かなかった模様。もしも日本のどこかのリムジン業者さんがこれを落札したならば、怖いもの見たさで一度レンタルしてみたいような、やっぱり怖いからやめておきたいような、なんとも微妙な気持ちになる。だが少なくとも「一度見てみたい！」とは思うのである。