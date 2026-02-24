ロシアによるウクライナ侵攻から24日で4年を迎えました。アメリカが仲介する和平交渉も行き詰まるなか、犠牲者は増え続けています。ウクライナの首都キーウから中継です。

キーウ中心部です。街中を歩いていると、至る所で目にするのが、発電機です。現在、この一帯が停電していまして、今も発電機のモーター音があたりに鳴り響いています。

ウクライナでは今、エネルギー施設への攻撃による電力不足が深刻化していて、長い時には7、8時間停電する日もあります。キーウではこの冬、気温がマイナス20度を下回る日もあり、市民たちは厳しい寒さのなか、電気や暖房が使えない状態が続いていて、取材中に話を聞いた多くの人が、侵攻開始以降、「この冬が最も厳しい」と口にしていました。

――ウクライナの人々は4年もの間厳しい生活を強いられているなか停戦に向けた動きについてどう考えている？

取材をしていると、「1日も早く停戦してほしい」ということを多くの人が話します。ただ同時に「停戦を本当に実現できるのかわからない」と悲観的に受け止める人もいます。

最新の世論調査でも、ウクライナ人のおよそ7割が現在行われている交渉が永続的な和平に「つながらない」と回答しています。ロシア側が本当の平和を望んでいないと、ロシアへの不信感があらわになっています。

昼夜を問わず空襲警報が鳴り響くなか、人々は「戦争がある暮らしに慣れてしまった」と話します。ただその間も犠牲は増え続けていて、1日も早い和平の実現が求められています。