ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート女子シングルと団体で銀メダルを獲得した坂本花織選手が24日に帰国。記者会見では五輪の17日間を「感情がジェットコースターのようだった」と振り返りました。

今大会に「いろいろな気分を味わった17日間」とコメントした坂本選手。

その理由としてまず団体戦から振り返り、「はじめの3日間は団体戦でみんながすごくいい演技をして、この経験は誰にとってもかけがえのない瞬間だと感じながら過ごした。それで銀メダルをとれたのがうれしかった」と答えます。

その後の個人戦については「そこ(団体戦)からいろいろな思いもあり、個人戦までの間の9日間は不安でいっぱいだった」とメンタルが落ちていたことを告白。

「それでも個人戦に向けしっかり気持ちを立て直すことができた」とその後の調整がうまくいったと語った坂本選手。

そして「個人戦では完璧という演技ではなかったが、それでも北京オリンピックよりいい色のメダルがとれたので満足している。今後の糧にもなると思うので、この17日間はすてきな思い出になった」と充実感をのぞかせました。