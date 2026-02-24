ミラノ・コルティナオリンピックを戦い終えたスピードスケートの郄木美帆選手が、大会を振り返り胸の内を語りました。

郄木選手は今大会、女子1000メートルと、女子500メートル、女子団体パシュートでいずれも銅メダルを獲得。自身の五輪メダル獲得数を二桁10個に到達させる活躍をみせました。その今大会を振り返り感じる言葉を「フリップに書くなら？」と問われた郄木選手。はじめ「難しいですね」としばらく考えた末に「どっちにしようかなって」と迷いつつも『ありがとう』という言葉を記しました。

この感謝の言葉は、特定の誰か一人に向けたものではなく、「本当にたくさんの方、もの、環境に向けてってところはあって」と述べると「1500メートルが終わって、たくさんのメッセージがあったんですけれど、私の願いや思い、それ以上に皆さんが祈って願ってくださったんだなと感じて、感謝の気持ちがこみ上げてきました」と明かしました。

また郄木選手は、他にも感謝の気持ちを感じるものがあると続けます。「長年使っているブレードと靴にすごい感謝の気持ちがこみ上げてくるところもあって」と話します。そして「同じブレードをここまで使い続けることはないこと。ここまで連れてきてもらえたことに感謝の気持ちだったり、そういったものがいたるところにちりばめられていますね。それから自分の体にもそう思っているところはあります」と理由を語りました。自身4大会目の五輪では、様々な要素が絡み、その多くが重要だったことを明かしました。