季節が一歩進んで、今週は菜種梅雨の時期に入りました。前線が停滞しやすく、数日おきに雨が降りそうです。雨不足の太平洋側では、ようやく恵みの雨になるでしょう。

あす（水）は、南の海上に前線が停滞し、前線上を低気圧が進む見込みです。このため、東北から沖縄にかけての広い範囲でまとまった雨になるでしょう。西日本では、こんやから雨が降り出し、あすの午前中を中心に雨になりそうです。雨脚の強まる時間帯もあるでしょう。関東は朝から夜まで終日、雨になる見込みです。一方、北海道と東北北部は高気圧に覆われて、日中は晴れそうです。

あす朝の最低気温は、けさより高い所が多く、特に西日本は朝から10℃以上の所が多いでしょう。

あすの各地の予想最高気温

札幌 ：3℃ 釧路：4℃

青森 ：6℃ 盛岡：6℃

仙台 ：7℃ 新潟：10℃

長野 ：10℃ 金沢：11℃

名古屋：16℃ 東京：11℃

大阪 ：14℃ 岡山：14℃

広島 ：16℃ 松江：11℃

高知 ：17℃ 福岡：15℃

鹿児島：22℃ 那覇：23℃

雨が降るので、日中はきょうより低い所が多くなりそうですが、早めに雨が止む九州では、4月並みの暖かさの所がありそうです。

今週は前線が停滞し、28日（土）にかけて、くもりや雨のスッキリしない天気の日が多くなるでしょう。次に全国的に晴れるのは、3月1日（日）になりそうです。気温は、平年よりかなり高く、3月下旬から4月上旬並みの暖かさが続きそうです。積雪の多い地域でも雨になるので、雪解けがすすむ見込みです。融雪災害にご注意ください。

ところで、きょう、気象庁から今年の夏の予報が発表されました。今年も世界的な温暖化と夏の高気圧が強いために、猛暑になりそうです。