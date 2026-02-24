2月21日放送の『新しいカギ』（フジテレビ系）で、霜降り明星・せいやが放った“一言”に、驚きの声が広がっている。

「この日の『学校かくれんぼ』は、全校生徒数1500人の小中高一貫校『長野日本大学小学校・中学校・高校』で行われました。

同校には“学校公認”の『新しいカギ委員会』なる団体があり、これは『学校かくれんぼ』出場を目標に活動しているサークル的な存在です。念願かなって出場が決まった高校2年生の委員長の男子は、感極まって涙を流していました」（芸能記者）

ロケ当日、『カギ』の出演者らは委員会メンバーと対面。そこで粗品が、朴訥な委員長に思わぬ一言を投げかけた。

「粗品さんは、初対面の委員長に対し、実際の境遇とは無関係な“ボケ”として『こんなに若いのに、弟とか妹を全員世話してるわけやもんなぁ』と声をかけ、笑いを誘いました。

すると、せいやさんも、委員長の肩にやさしく手をかけながら『言っとくけど、何がとは言わんけど、まだ大人になるなよ』と続け、さらに笑いが起きたのです」（同前）

せいやのこのフレーズは、物議を醸した『探偵！ナイトスクープ』（朝日放送系）で飛び出したものだ。1月23日放送回で、広島在住の小学6年生の男の子が「一日だけ長男を代わってほしい」と依頼。6人きょうだいの長男で下の子の世話をしていると明かし、「ヤングケアラーではないか」との声が噴出した。

「せいやさんは彼に『お前はまだ小学生や！大人になんなよ』と真剣な口調で語っていました。これは男気ある言葉として称賛されましたが、のちに本人は『考察され過ぎ』『シンプルに“まだ大人になんなよ”って言っただけ』と説明しています」（同前）

彼にとっては“トラウマ”ともいえる言葉だったはずだが、騒動から1カ月が経ち、吹っ切れたようだ。

「『学校かくれんぼ』の前半で早々と見つかったせいやさんは、生徒にサインをしながら『みんな頑張れよ！みんなまだ大人になるなよ！大人になるなよ、まだ』と連呼していました」（同前）

そんな彼の姿にXでは

《せいやが「まだ大人になるなよ！」って言いながら生徒にサイン書いてたの、ちょっとだけガッカリしたな…》

との声もあれば、

《ギャグにしてるの本当にすき》

《結構気に入ってて笑った》

といった好意的な反応も寄せられており、賛否が分かれている。

「当時、番組側は家族への誹謗中傷を控えるよう声明を発表し、TVer配信を停止。さらに母親の『米炊いて！7合！』という声は番組の“演出”で、依頼文も放送用に構成し直したものだと説明。一部の地方局での放送内容が差し替えられたり、地元選出の国会議員が問題に言及する事態にまで発展しました。

波紋を広げた番組で男の子を思う気持ちから出たフレーズを、その後せいやさんが“ネタ化”しているように見え、違和感を持った視聴者がいたのも無理はないでしょう」（芸能ジャーナリスト）

あの日、男の子に送ったエールが、せいやの本心からのものだったと信じたい。