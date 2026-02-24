五輪移動中にリウが見せた姿が話題

ミラノ・コルティナ五輪で一躍世界のスターとなったのが、フィギュアスケートの女子シングルで金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）だ。大会が閉幕した今も話題は尽きない。

列車の座席に座った女性。独特の髪色ですぐリウとわかるが、お疲れなのかうつむき加減。ただ手に握っているのは、世界的カードゲーム「ウノ」だ。移動中に、米国代表のユニホームをまとった仲間とゲームを楽しんでいる。

この場面をフィギュアスケート・ペアの米国代表、ダニエル・オシェイが自身のインスタグラムに「素晴らしい日々と少しウノをした眠たい夜。誰が勝ったと思う？」と題して公開すると、海外のファンから様々なコメントが集まった。

「アリサが必死に起きようとしている」

「疲れている時でさえも楽しそうだ！」

「君たちは五輪を本当に明るくしてくれた」

「ゆっくり休んでくれ！」

「いつも笑顔が絶えないな」

「最高の一枚だ」

20歳のリウは今回の五輪で、日本の選手たちと健闘を称えあう姿が話題に。金と黒が年輪のようになった独特のヘアスタイルや、前歯に仕込んだピアスなどファッションでも注目されている。



（THE ANSWER編集部）