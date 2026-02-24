俳優の浜辺美波さん（25）が理想の家族像を2026年2月24日放送の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）で語った。浜辺さんは現在公開中の映画「ほどなく、お別れです」で目黒蓮さんとダブル主演をしている。この映画で共演している母親役の永作博美さん（55）と祖母役の夏木マリさん（73）とともに、3世代役がインタビュー出演した。

「読書する時間って癒やされるじゃないですか」

3世代共演にからんで「理想の家族像」を聞かれた浜辺さんは「実家に両親と弟もいますが、もとももと父が読書しない人だったんですよ。母の影響で読書を始めるようになって、土曜日とかにお昼ご飯食べて時間がある時に、みんなで読書するという時間があって、しゃべることもなくただただソファだの椅子だのに離れて本を読むあの時間がとても好きだった。いつか自分も家族を持つってなったら読書する時間って癒やされるじゃないですか。ぜひ子どもにも本を読んでほしいなと思います」と語った。

「いつかもっとしみるんでしょうねこの言葉たちは」

理想の家族であるために必要なものを問われた夏木さんは「努力することは大事なのかなと思う。お互い歩み寄っていってその結果、家族になる」。永作さんは「言いたいことは言った方がいいと思うが最後まで言わない。ある程度会話はしつつ少しだけ止めることも大事かなと思うときもある」。2人の先輩の話を聞いた浜辺さんは「いつかはその域に行きたいです。いつかもっとしみるんでしょうねこの言葉たちは」と感激していた。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）