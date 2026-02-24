TYPE‐MOONの“原点”『魔法使いの夜』劇場アニメ、今年公開！ 制作は『鬼滅の刃』ufotable
アニメ映画『魔法使いの夜』の公開時期が今年2026年であることが明かされ、アニメーションを制作するufotableのプロモーションリール映像より、最新映像が披露された。
【動画】ufotableが描く、美麗かつ圧巻の映像！ 映画『魔法使いの夜』最新映像
本作は、ゲームブランド・TYPE‐MOON原作のビジュアルノベルゲーム『魔法使いの夜』を、『空の境界』『Fate／stay night [Heaven’s Feel] 』『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』を手がけたアニメーション制作会社・ufotableが劇場アニメーション化。
『Fate』シリーズや『月姫』などを世に送り出してきたTYPE‐MOON。『魔法使いの夜』は、そのシナリオライター・奈須きのこが過去に執筆した未発表小説をもとに完成させた、ブランドの「原点」である。TYPE‐MOON作品の時系列において最も古い1980年後半を舞台として描いている。
最新映像では、穏やかな日常と、魔術を使用する少女たちという非日常の数々が鮮烈に交錯。ラストには「今春 続報公開」とのアナウンスも盛り込まれている。
アニメ映画『魔法使いの夜』は、2026年公開。
