◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル、１着馬に大阪杯の優先出走権）＝２月２４日、美浦トレセン

２３年のＮＨＫマイルＣを稍重で制したシャンパンカラー（牡６歳、美浦・田中剛厩舎、父ドゥラメンテ）が、同レース以来となる２年９か月ぶり復活勝利目前だ。

１週前追い切りは前走からコンビを組む岩田康誠騎手が騎乗。２４日の美浦でもダート調整にまたがり、熱心にコンタクトを取っている。鞍上は「１週前にも乗って良くなっていると思う。気分いいと思います」と好感触を伝える。

復調の手応えを感じて臨んだ前走の東京新聞杯は、最内枠から直線で外に持ち出して猛追するも僅差の４着。２年連続で５９キロを背負いながら、見せ場十分の内容だった。「枠がもう少し外だったら…」と悔しそうに振り返る田中剛調教師だが、「使った後も疲れはないし、使ったことでさらに良化を感じる」と、ここでのリベンジに燃えている。

致命的な出遅れがありながら０秒５差だった昨年の安田記念（６着）が負けて強しの内容。前走もやや立ち遅れるところは見せたが、指揮官は「あとはゲートだけ。こないだよりはいい感じで出ると思う」と課題の修正と向き合っている。

前１３戦はマイル以下を使われてきたが、今回は１８００メートル。田中剛師は「距離が延びるのはいいと思う」と距離延長を歓迎する。さらに、雨マークが並ぶ天気予報にも「湿った馬場になりそうだから、天が味方してくれているのかな」と笑みを浮かべる。上昇気配の調子に好材料がそろう条件。Ｇ１馬の復権が迫っている。（浅子 祐貴）