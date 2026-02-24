山形県内公立高校の入学試験は、ことしから「前期」と「後期」の2回実施されることになり、一般入試にあたる「後期入試」の志願状況が24日発表されました。全日制の志願倍率は0.68倍となりました。



県内公立高校の入試は、2026年から全ての高校で「前期」と「後期」の2回、受験機会を設ける形に変更されました。このうち“特色入試”という位置づけの前期入試は、各高校の方針に沿って面接や作文などが実施され、12日までに全日制と定時制あわせて2000人あまりの合格が内定しました。一方、後期入試は、学力検査が中心の“一般入試”にあたり、18日から24日正午まで入学願書を受け付けました。

県教育委員会によりますと、前期の合格内定者を除いた全日制42校95学科の募集人数は4404人で、志願者数は2973人でした。この結果、全日制の志願倍率は0.68倍となりました。県教育委員会では「少子化や、私立高校の授業料無償化などが影響したとみられる」としています。

全日制で最も倍率が高かったのは、山形東高校の探究科で2.22倍、次いで、寒河江の普通科探究コースで1.71倍、山形南の理数科で1.69倍となっています。また、定時制5校5学科の志願倍率は0.45倍となっています。