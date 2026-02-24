元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが２４日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。伝説の名司会者とのギャラ格差を嘆く一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「あなたはムカつく格差を味わったことがありますか？」について聞かれると「格差というか気付いてしまったんですけど、この前、千原ジュニアさんの番組にＡｂｅｍａで出させてもらった時に、ジュニアさんに『朝のラジオの帯（番組）と夕方生放送の帯をやってるやん。令和のみのもんたやん』って言われて、すごいうれしかったんです」と、まず回顧。

「ありがたいなって、うれしかったんですけど、あとから考えたらギャラでいうと、３０００分の１くらいだなって」と、自身と全盛期の、みのさんのギャラを比較。「ギャラ格差を感じてしまって、勝手にちょっと、げんなりしてしまったってのがありました」と正直に口にした大島アナ。

ここでコメンテーターの作家・岩下尚史さんに「持続だから。ずっと続けていけばいつかは」と言われると「そうですね！ 長く続けることが大事ですもんね」とニッコリ。岩下さんに「６０くらいになった時にみのさんほどじゃないけど、御殿に住めるかも」と励まされ「頑張ります！ そのためには、どうか、ここを続けさせていただきたい」とスタジオの「５時夢」スタッフに頭を下げていた。