2026年3月3日より、公式オンラインショップにて後付けHUD「LumieHUD（ルミエハッド）」新色「さくらピンク」が販売開始となります。

予約は2026年2月20日10:00から3月2日23:59まで受け付けられ、予約購入者には送料無料とオリジナルエコバッグ特典を用意。

春の車内コーデに合わせやすく、機能と色を同時に選べる新しい選択肢です！

日本精機「LumieHUD（ルミエハッド）さくらピンク」

希望小売価格：22,000円（税込）発売開始日時：2026年3月3日10:00予約受付期間：2026年2月20日10:00〜3月2日23:59販売チャネル：公式オンラインショップ限定公式オンラインショップ展開色：6色

日本精機は、車載・民生ディスプレイ製品を含む電子機器とメカトロニクス製品の企画・設計・開発・製造・販売を手がけるメーカーです。

同社のライフスタイルブランド「moado」において、LumieHUDは後付けで導入できる車載ヘッドアップディスプレイとして展開されています。

HUD非搭載の小型車や軽自動車でも、車速や警告、ナビ情報を前方視界で確認しやすくなる点が同製品の魅力。

新色さくらピンクのデザインと予約キャンペーン内容

予約キャンペーン期間：2026年2月20日10:00〜3月2日23:59送料無料特典：通常800円を日本精機が負担予約特典：オリジナルエコバッグ3月3日着対象予約締切：2026年2月27日14:00

淡いピンク背景に桜の枝や花びらを重ねた告知ビジュアルは、「春と、走る。」というテーマをそのまま形にした世界観です。

本体は黒基調にさくらピンクを重ねた上品な配色で、明るい内装や柔らかいボディカラーにも合わせやすいトーン。

機能ガジェットでありながら、車内全体の印象を整えるアクセントカラーです。

前方視認を助ける表示機能と発売記念特典

45km/h発売記念キャンペーン期間：2026年3月3日10:00〜3月31日14:00発売記念特典：ギフトラッピング無料発売記念特典：オリジナルボールペン＆付箋

運転席イメージではダッシュボード上の透明ディスプレイに速度が浮かび、前方を見ながら情報確認しやすい構図になっています。

日本精機が公式情報で示すHUDの価値は、視線移動を抑えて事故防止に寄与するという点。

春の桜並木シーンと重ねた訴求により、安全機能とドライブの気分を両立する使い方が想像しやすい一台です☆

機能面では前方視認のしやすさを重視し、デザイン面では季節感あるカラーで選ぶ楽しさを加えた今回の新色。

後付けで導入できる手軽さはそのままに、車内の雰囲気までアップデートできるモデルです。

桜色デザインで視線移動を減らす後付け表示をスマートに導入！

日本精機「LumieHUD さくらピンク」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「LumieHUD さくらピンク」の価格はいくらですか？

希望小売価格は22,000円（税込）です。

Q. 予約受付はいつまでですか？

2026年3月2日23:59までです。

Q. 予約キャンペーンの特典内容を教えてください。

送料無料（通常800円を負担）とオリジナルエコバッグのプレゼントが受けられます。

Q. 公式オンラインショップのカラー展開は何色ですか？

さくらピンクを含む全6色展開です。

