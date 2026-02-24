『終末のワルキューレ』第3期、4月3日よりテレビ放送 第4弾PV＆闘士6人のキャラクターポスター公開
アニメシリーズ第3期『終末のワルキューレIII』が、4月3日よりTOKYO MXほかでテレビ放送される（毎週金曜 深0：30 ※初回は3話連続スペシャル放送）。あわせて、第4弾PV、キャラクターポスターが公開された。
【画像】「世界に王は朕ただ一人」始皇帝たち闘士6人のキャラクターポスター
第4弾PVは、これまでの闘士たちの熱戦の軌跡、そして第7、8、9回戦のバトルアクションや各闘士が放つ技名に注目。
キャラクターポスターは、第7、8、9回戦の、闘士たち6人がそれぞれ描かれた。神VS人類最終闘争〈ラグナロク〉の舞台である、ヴァルハラ闘技場を背に立つ力強い姿にあわせて、個性と信念が感じられる各闘士のセリフも見どころとなる。
また、3月28日、29日に東京ビッグサイトで開催される世界最大級の総合アニメーションイベント『AnimeJapan 2026』に本作が登場。ワーナー ブラザース ジャパンブースにて展示される。闘士たち6人のキャラクターポスターをメインにしたビジュアルのほか、専用モニターにて最新PV・キャラクターPV等が上映予定。モバイルゲーム『終末のワルキューレ The Day of Judgment』に関する配布物も予定している。
同作は通称「ラグナロク」と呼ばれる、全世界の神代表vs人類代表による人類存亡をかけた一対一の13番勝負が繰り広げられる物語。人類は神を超え、終末を阻止できるのか？神と人間の真剣勝負を描いている。
原作は「月刊コミックゼノン」で連載中、累計発行部数1800万部突破の大人気漫画で、「このマンガがすごい！2019」オトコ編、「全国書店員が選んだおすすめコミック2019」「第2回マンガ新聞大賞」など、数々の漫画賞に入賞する話題作。
