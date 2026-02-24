囲碁将棋・根建太一、インドネシア発祥の伝統武術習得→“最強の相方”にリベンジ
きょう24日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：16 ※関西ローカル）では、囲碁将棋・根建太一が最強格闘王を目指す「世界の格闘技相席」第2弾を届ける。
【動画】千鳥「底しれんぞ！」うなる…地元も大歓迎するたくろうの『凱旋相席旅』
今回は、インドネシア発祥の武術「シラット」を学ぶ。6世紀に生まれ、インドネシア独立戦争のゲリラ戦でも用いられた伝統武術。関節など相手の弱点を突いて運動能力を封じる「部位破壊」を目的とした技が多く、指導者の岩田先生も「中途半端な気持ちでやるんならやらない方がいい」と警告するほど危険な格闘技だというのだが…。
「虎になれ！」とゲキを飛ばす岩田さんの超スパルタ指導のもと、泣きながら技を習得した根建は、今回も格闘技歴28年の最強の相方・文田大介と対決。前回は完膚なきまでにボコボコにされた文田に、今度こそ勝利することはできるのか。
このほか、先週まで3週にわたって放送した「街ブラ-1グランプリ2026」のアナザーストーリーとして、『M-1グランプリ2025』王者のたくろう（赤木裕・きむらバンド）による「M-1王者凱旋相席旅」を送る。
