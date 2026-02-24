ライアン・ゴズリング主演、号泣必至のSF超大作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』予告解禁
映画『オデッセイ』の原作者アンディ・ウィアーによる世界的ベストセラー小説をライアン・ゴズリング主演で実写化したSF超大作『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（3月20日、日米同時公開）の日本版本予告映像と本ポスタービジュアルが解禁された。
【動画】『プロジェクト・ヘイル・メアリー』日本版本予告
本作は、中学校の科学教師のグレースと、小さくて勇敢な異星人ロッキーが、それぞれの故郷の星の未来を懸けた“イチかバチか（ヘイル・メアリー）”のミッションに挑むストーリー。解禁された映像では、ふたりが過酷なミッションに臨む中で強い絆で結ばれていく姿が映し出される。
子どもたちに科学の授業を教え充実した日々を送っていたグレースだが、未知の原因によって太陽エネルギーが奪われる異常事態が発生し日常が一変。地球の気温がみるみる低下し人類存亡の危機が目前に迫る中、唯一の希望は11.9光年先にあるただひとつ無事な星に向かい謎を解明することだと判明。グレースはしがない教師でありながら科学の知見を政府に買われ、片道切符で送り込まれてしまう。
そんなグレースと偶然出会う、小さくて岩のような見た目をした異星人ロッキーもまた、同じく故郷滅亡の危機を防ぐために、たったひとりで宇宙を彷徨っていた。
姿かたちだけではなく、言葉も常識も違う相手に、科学を共通言語に意思疎通を成功させた二人は、やがて親友のように互いを信頼し始めていく。映像の終盤では、二人が「グレースとロッキーで僕らの故郷を救う」と励ましあい、“最後まで一緒だ”と互いに命を預けあう姿も映し出され、“唯一無二の相棒”になっている様子も垣間見える。
監督を務めるのは『スパイダーマン：スパイダーバース』のクリエイターであるフィル・ロード＆クリストファー・ミラーのコンビ。ミラーは「これは対話と協力の物語であり、まったく異なる存在同士が出会い、想像を超える偉業を成し遂げていく姿を描いています」と語る。
脚本は『オデッセイ』でもアンディ・ウィアーとタッグを組んだドリュー・ゴダードが担当。原作者のウィアー自身もプロデューサーとして参加するなど、ハリウッド屈指の製作陣が集結した“プロジェクト”となっている。
