北海道の野外音楽フェス『JOIN ALIVE 2026』7月18日＆19日開催 BUMP OF CHICKEN、サカナクションがヘッドライナーに
野外音楽フェス『JOIN ALIVE 2026』が、7月18日、19日の2日間にわたって北海道・いわみざわ公園で開催されることが決定。7月18日はBUMP OF CHICKEN、7月19日はサカナクションがそれぞれヘッドライナーを務めることが明らかになった。
同フェスは今回で15回目の開催となる。チケットの最速先行となるマウントアライブ会員抽選受付が3月10日よりスタートする。
■『JOIN ALIVE 2026』
7月18日（土）北海道・いわみざわ公園
出演者：
BUMP OF CHICKEN
…and more
7月19日（日）北海道・いわみざわ公園
出演者：
サカナクション
…and more
