高市早苗首相は男女共同参画担当の黄川田仁志内閣府特命担当大臣と、平口洋法務大臣に「旧姓の単記も可能とする基盤整備の検討」を指示したことが19日、明らかになった。政府は夫婦同姓を維持した上で、旧姓を通称利用しやすくすることを検討中だ。

現行制度では、住民票やマイナンバーカードなどに旧姓のみを記すことは認められていない。2019年に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行されたことで、結婚後に姓が変わった場合であっても、これまで使用していた姓を併記できるようになった。

旧姓を使用しながら社会で活躍する女性が増えたことが背景にあり、これに対応するため改正に至った。しかし、併記には不利益を指摘する意見が寄せられており、旧姓のみを記載可能とすることで、不便や不利益の減少が期待できる。

政府は旧姓使用を法制化し、来年の通常国会に関連法案を提出する方針だが、問題点がある。旧姓使用は夫婦同姓が前提となるため、これまで議論されてきた選択的夫婦別姓の議論は進まなくなるのだ。

毎日新聞が今年の衆院選のすべての候補を対象に行った調査によると、当選者465人のうち選択的夫婦別姓に賛成が26%、反対しているのは52%だった。2024年の衆院選では賛成が65%、反対が15％と賛成が大きく上回っていた。政党別では、自民党の66%が反対しており、今年の衆院選では自民党が圧勝していることから、選択的夫婦別姓の実現は難しくなったとみられている。

日本は、法律で夫婦に同姓を義務付けている先進国では数少ない国の一つであり、世界では選択的夫婦別姓が一般的だ。アメリカでは結婚後の姓について、さまざまな選択肢が用意されている。夫の姓に合わせるのが一般的だが、夫婦別姓にしたり、夫婦の姓を合体させて新たな姓を作ったりするケースもある。また、イギリスでは、結婚後の姓をどうするかは個人の自由となっている。姓を変えることになっても、公式に登録する必要はなく、クレジットカードなどの名義変更も任意だ。近隣諸国では、中国や韓国は夫婦別姓が規定されている。

SNSには「パスポートはどうするのか」「選択的夫婦別姓でいいのに」などさまざまな意見が寄せられている。このまま選択的夫婦別姓の議論は立ち消えになってしまうのか、多くの国民が注目している。