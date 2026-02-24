あまりにも可愛いわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4000回再生を突破し、「可愛い…」「爆笑した」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：雨の日の散歩、犬のカッパが無かったので『しまむらのレジ袋』を…似合いすぎている『即席雨具』】

雨の日に犬と散歩

TikTokアカウント「monchi__0505」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬との散歩の様子です。投稿主さんの飼っているわんこは、雨の日でも欠かさないほど散歩が好きなのだとか。雨の日は、愛用の「カッパ」を着用して外を歩くといいます。

しかし、あまりにも愛用したため、着られないほど劣化してしまったそう。新しいカッパを注文しましたが、なかなか届かず…。そんな中、不運にも雨の日がきてしまいました。

わんこが散歩に行きたがる様子を見て、「なんとかして外に出ないと」と焦った投稿主さん。そこで、愛犬のために即席の雨具を作ることにしたといいます。家にあるもので作成したのは、なんとビニール袋でできたカッパ…！！

急遽作成した『即席雨具』

ビニール袋は、「ファッションセンターしまむら」でもらったものでした。そのため、着用すると背中部分に「しまむら」のロゴが出ることに…。そのポップなカラーも相まって、まるでファッションブランドのようなカッパに仕上がったといいます。

オリジナリティあふれるカッパは、わんこにとてもよく似合っていたそう。丈も首周りもぴったりフィットしており、遠目ではビニール袋だと分からないほど…！？

また、わんこ自身も、即席雨具の着心地を気に入ったよう。居心地悪そうにすることもなく、意気揚々と散歩を楽しんでいたそうです。

これだけ似合っていたら、新しいカッパが届いても着せてしまいたくなるかもしれませんね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「monchi__0505」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。