24日、新潟地方気象台が発表した暖候期予報によると、ことしの夏も気温が高くなりそうです。



気象台によりますと6月～8月の暖候期について、ことし北陸地方は暖かい空気に覆われやすく気温は高くなる見込みということです。早めの熱中症対策や、健康管理に注意が必要です。



梅雨の時期（6～7月）について、降水量はほぼ平年並みの見込みですが、近年は梅雨時期などに大雨の発生頻度が増えていて、大雨への備えも呼び掛けています。





また同日発表された向こう3か月の予報（3～5月）でも、ことしの春は気温が高いと予想されていて、季節の進みが平年より早く、積雪の多い地域では、なだれや融雪など雪解けによる災害に注意が必要です。また農作物の管理にもご注意ください。気象台は6月～8月の予想される特徴について次のように説明しています。地球温暖化の影響などにより、地球全体で大気全体の温度が高く、エルニーニョ現象が発生する可能性があり、海面水温は太平洋赤道域の東部から中部で高くなる見込みです。また、インド洋熱帯域の南東部で低い見込みです。このため、積乱雲の発生は太平洋赤道域の日付変更線付近とフィリピンの東方海上で多い一方、インドネシア付近で少ない予想です。これらの影響から、上空の偏西風が日本付近では平年よりやや北を流れる見込みです。チベット高気圧の日本付近への張り出しは平年程度でしょう。太平洋高気圧の本州付近への張り出しはやや強く、日本の南への張り出しはやや弱いとみられこうしたことから北陸地方は暖かい空気に覆われやすいとみられています。