ホッキョクグマの赤ちゃんすくすく成長中！最新映像も交えたこれまでの成長の記録 男鹿水族館GAO 秋田
男鹿水族館GAOで去年12月に生まれたホッキョクグマの赤ちゃんは、24日で生後82日目、すくすくと育っています。
24日に撮影されたばかりの最新の映像も交えたこれまでの成長の記録です。
こちらは、24日朝、男鹿水族館GAOの飼育員が撮影した、ホッキョクグマの赤ちゃん。
生後82日目を迎えました。
日に日に大きくなっていて現在の体長は40センチから50センチほど、体重は10キロ未満と推定されています。
父親の豪太は、元気に展示場を歩き回っていました。
男鹿水族館にやってきてから3頭目の子どもの誕生。
モモとの間では初めての赤ちゃんです。
生まれてから、間もなく3か月。
先月19日、生まれて46日目の映像では、母親のモモが赤ちゃんを愛おしそうに抱えてなめています。
楽しそうにじゃれ合っていますが、その5分後には…。
2頭そろって熟睡。お母さんのお腹の上で気持ちよさそうに眠っています。
その9日後、なんだかソワソワしている様子のモモ。
赤ちゃんに何やら合図をすると…。
なんと、産室の外に連れ出しました。
約20分間のお出かけでしたが、赤ちゃんにとっては生まれて初めての大冒険でした。
そして、今月9日。
初めての飼育員との対面です。
飼育員
「ほー、ほー、ほー」「うわー、真っ白ー！ちっちゃー！」
人見知りすることなく、愛くるしい姿を見せてくれました。
飼育担当 柿添涼太朗さん
「初めて見た時とかは、やっぱ、なんかもう、なんか信じられないぐらい白いですし、動きも本当まだまだヨタヨタとしてて本当にかわいらしいですね」
「最近歩けるようになってきたりして、動ける範囲とかも広がってきて、ちょっとずつ活発になってきてるかなという印象です」
「豪太みたいに、同じく、秋田県の皆様から愛されるようなホッキョクグマになってほしいですし、皆さんもそういう成長の様子を温かく見守っていただければなと思います」
赤ちゃんの映像は、ホッキョクグマの展示場で見られるほか、GAOのYouTubeチャンネルでも配信されています。
記者
「2人の着てる…」
秋田市から来た男性
「これ、そうですね。ホッキョクグマです」
記者
「背中にもいっぱいいる。どこで売ってるんですか」
男性
「これインターネット。ネットで見つけて購入したんですけど」
記者
「ホッキョクグマが好きすぎて？」
男性
「そうですね」
女性
「なんかモモちゃんに似てる感じがしてすごい、かわいいなって。私も早く展示で見てみたいです」
現在は、主に産室で母親のモモと一緒に過ごしている赤ちゃん。
展示場でお披露目されるのは春以降の予定で、名前は公募するということです。