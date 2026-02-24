INIが4月22日にリリースする8thシングル『PULSE』の、新ビジュアルが公開された。

今作は、『“今”を駆けるINIが、感覚的で自由な音楽性と時代感性で“今”を生きる青春世代の不安や痛みへと寄り添い共鳴。青春の脈拍が重なり合う時、それは大きな生きる鼓動となる』というテーマの作品に。キャッチコピーは“Feel My PULSE - 共鳴する青春の鼓動 -”となっている。

新たなビジュアルは、青みがかったスモーキーな色調でフィルムのような質感の一枚に。クールなトーンの中にも、スクールライクでスポーティーミックスなスタイリングが青春を感じさせ、メンバー1人1人の眼差しが“今”を見つめる等身大の姿を表現したビジュアルに仕上がっている。

また、初回限定盤Aの“SQUAD UP ver”、初回限定盤Bの“FOREVER YOUNG ver”、通常盤の“KYOMEI ver”それぞれのジャケット写真も公開され、タイトル曲「All 4 U」といった収録曲目も発表。なお、今作のロゴポスターとスケジューラーも公開中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）