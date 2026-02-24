ＡＩ搭載の僧侶ロボット“ブッダロイド”誕生　口頭での対話が可能に！　「ほしいものが多くて困っている」記者の質問に何と答えた？

「お坊さんロボット」がついに誕生です。どんな説法が聞けるのでしょうか。



（ブッダロイド）「ブッダロイドです。きょうは青蓮院門跡におじゃましています。どうぞ心静かにお過ごしください」



合掌の姿勢を取り会話するのは“ブッダロイド”です。京都大学などでつくるグループが開発したロボットで、仏教の経典を学習させＡＩを搭載することで、人生相談などのさまざまな質問をわかりやすい言葉で答えてくれるといいます。





（京都大学・人と社会の未来研究院 熊谷誠慈教授）「たとえば介護の現場でロボットが使われているようになっているので、檀家さんや参拝者とのコミュニケーションなど、そういうところから導入が始まっていくのではないかと思います」熊谷教授らは、２０２１年に仏教の開祖「ブッダ」とパソコンなどでチャット形式で対話できるツール“ブッダボット”を開発。記者が、さらに開発が進んだブッタボットについついお酒を飲み過ぎてしまうことを相談してみると…（記者）「『良くない物事を近づけず飲酒を慎み、良い行いに励むことが、この上ない幸せである』と回答が得られました」そして今回、開発された「ブッダロイド」には僧侶の所作を覚えさせていて、手を合わせる「合掌」やおじぎをする「礼拝」などの動作のほか、口頭での対話が可能だということで実際に質問してみると…（記者）「ほしいものが多くて困っています」（ブッダロイド）「焦らず、一つ一つものと向き合い、必要なものを見極めることが大切です。分別を持って少しずつでも片づけを進めていくといいでしょう」グループによりますと、すでにキリスト教では、修道女や天使などのロボットがあるということで、グループは今後、参拝者との対話など実用化に向けてさらに研究を進めたいとしています。