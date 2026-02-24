ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【全校の倍率2026】石川県公立高校一般入試2026 金沢桜丘が1.45倍 金… 【全校の倍率2026】石川県公立高校一般入試2026 金沢桜丘が1.45倍 金沢錦丘が1.44倍…令和8年度の出願状況 【全校の倍率2026】石川県公立高校一般入試2026 金沢桜丘が1.45倍 金沢錦丘が1.44倍…令和8年度の出願状況 2026年2月24日 17時24分 ＭＲＯ北陸放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 石川県内40の全日制公立高校の入学願書の受け付けが24日、締め切られました。全体の出願倍率は、0.93倍となっています。県教育委員会が発表した各高校の倍率です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「復興公営住宅」整備へ協定 輪島市と石川県の建設推進協議会「安心して暮らすために」 「あとはやりきるだけ」「平常心で」25日から国公立大２次試験 金沢大学に前日下見の受験生 1万個のカキが炭火焼などで楽しめる 「穴水町商店街復興にぎわいかきまつり」キャラバン隊がPR 関連情報（BiZ PAGE＋） 長野, フローリング, 配線, リペア工事, リハビリ, 沖縄, 神事, デイサービス, 法要, 上田