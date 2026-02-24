ロシアによるウクライナ侵攻から24日で4年を迎えました。プーチン大統領は今後の戦略をどう描いているのでしょうか。ロシアのモスクワから中継です。

ウクライナを支配下に置くというプーチン大統領の最終目標は変わっていないとみられます。交渉がダメなら武力で押し切る構えで、その戦略は街の“ある変化”にもあらわれています。

無人機部隊の募集看板。今年になって特に若い世代を対象に勧誘を強化していて、こうした看板が目立ち始めました。軍は無人機部隊の戦果に自信を深めていて、規模を現在の8万人から今年倍増させる計画だといいます。

――戦闘の一方で、和平協議も続いていますが、プーチン大統領の思惑はどんなところにあるんでしょうか？

経済をエサにしてトランプ大統領にすり寄り、領土の割譲などの要求を押し通す構えです。和平協議の裏側で、ロシアとアメリカは経済協力をめぐる協議も続けていて、トランプ氏が好むディール（＝取引）も一部で合意が成立し始めているといいます。

一方、侵攻の長期化で、ロシア経済は悪化の兆しが見えています。インフレや企業業績の低迷で消費は落ち込み、「コロナ禍以降、最大規模で飲食店が閉店している」とも報じられています。

ある年金生活の高齢者は「最低限の食べ物しか買えない」ともこぼしていて、今年からは戦費調達のために消費税もアップするなど、市民生活に影響が出ています。

犠牲をいとわず侵攻を続けるロシアですが、足元は揺らぎ始めています。