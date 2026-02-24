俳優のディーン・フジオカ（４５）が２４日、都内で行われた「ＰＲＯＤＵＣＥ １０１ ＪＡＰＡＮ 新世界」記者発表会に、国民代表プロデューサー（視聴者）代表として登壇した。

ＪＯ１、ＩＮＩ、ＭＥ：Ｉを誕生させた日本最大級のサバイバルオーディションの第４弾となる今回は、シリーズ初の「全世界投票」が実施される。

すでに韓国で撮影を行ってきたというディーンは「現場では日本語、韓国語、中国語、英語が飛び交っていた。まさにグローバルグループを作っているんだという、熱気を感じた。『新世界』という名にふさわしい経験をさせてもらった」と述懐。オーディション参加者へは「いろんな挑戦が立ちはだかり、時に酷なシーンもある。でもそのプロセスや変化をネガティブにとらえず、楽しんでほしい」と激励した。そして投票する視聴者へ「大きな声援と、清き一票をお願いします。Ｌｅｔ’ｓ ｇｏ新世界！」と呼びかけていた。

ディーンのほかに、ＳＥＫＡＩプロデューサー代表に少女時代のスヨン、トレーナーとしてＣＨＥＭＩＳＴＲＹの川畑要などが出演。放送は映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ（レミノ）」ほかにて、３月２６日夜９時より配信がスタートする。