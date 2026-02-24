お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）21日放送のフジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜前8・30）にVTR出演。自身にとって背中を押してくれる存在を明かした。

この日はタレントの武井壮とともに東京・湾岸エリアをぶらり旅。隅田川をクルージングや豊洲市場の絶品食べ歩きグルメ、癒やしの動物とのふれあい体験、Bリーグ観戦など日帰り旅を楽しんだ。

2人は10年前からラジオ番組で共演していて、10年前からラジオ番組で共演していて、よく食事に出かける仲だという。

武井から「憧れた存在とかいるんですか？」と聞かれた大久保は「いや、私そういう憧れとか、ライバルとかはもういつの頃からか持たないようにしている」と告白。「ライバルは、昨日のうちやから」となぜか関西弁で主張するも、「私は最近はライバルでもあり、味方でもある、（いとう）あさこ・（川村）エミコ・黒沢（かずこ）みたいなね。昭和の名前3人衆」と仲良しの女芸人の名前を挙げた。

「ちょっと疲れてるな。今日はプライベートでしんどい時あるのに、でも明るくやっている時あるんですよ。そういう時に、頑張ってるなと思うと、ちょっと背中押してくれるっていうのはあるかな」と話した。