女優白石まるみ（63）の長女でタレントの守永真彩（34）が24日までに、インスタグラムを更新。56歳で亡くなったことが23日に発表されたLUNA SEAのドラマー真矢（しんや）さん（本名・山田真矢）との思い出をつづった。

守永は「真矢さん LUNA SEAのライブにご招待頂き、初めて真矢さんのドラムを生で聴いた時。真矢さんが叩く魂のこもった一音一音が、会場全体を震わせ、圧倒的な音圧とともに心に直接響いてきたのを覚えています」と振り返った。

続けて「ゴルフの腕も一級品で。何度かご一緒させて頂いたのですが、いつも楽しく、下手っぴの私にも優しくゴルフを教えてくれました」と真矢さんらとのゴルフ場でのショットを投稿した。

また「真矢さんの圧倒的なプロ意識と、弛まぬ努力、そして周りを笑顔にする優しさやユーモア。学ばせていただくことがたくさんありました。彩さんと真矢さんご夫婦は私の憧れです」と真矢さんと妻の元モーニング娘。石黒彩（47）への思いも明かし「あまりに早すぎるお別れで、まだ現実として受け入れられないのですが... またいつか、空の上でいろんなお話を出来ること、楽しみにしています。どうか安らかに 今まで、本当にありがとうございました」と真矢さんへ感謝を伝えた。