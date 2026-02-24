キヤノン、レンズ交換式カメラ市場でシェアNo.1 23年連続
キヤノンは2月24日、2025年の世界市場において、レンズ交換式デジタルカメラ（ミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ）の台数シェアナンバーワンを獲得したと発表した。2003年〜2025年まで、23年連続の世界シェアナンバーワンとなる。
動画志向のAPS-Cミラーレス「EOS R50 V」
2025年は、動画志向のAPS-Cミラーレス「EOS R50 V」（2025年5月発売）や、高性能フルサイズミラーレス「EOS R6 Mark III」（2025年11月発売）を投入。RFレンズは、開放F1.2ながら圧倒的な低価格＆小型軽量で話題になった標準レンズ「RF45mm F1.2 STM」（2025年11月発売）など7製品を投入し、RFシステムの魅力を底上げした。
高性能フルサイズミラーレス「EOS R6 Mark III」と、開放F1.2の標準レンズ「RF45mm F1.2 STM」
