ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î£Í£Ö£ÐÁË»ß¡©¡¡¥á¥Ã¥Ä¡¦¥½¥È¤Ë£²Ç¯ÌÜ¤Î¼«¿®¡Öºò¥ª¥Õ¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á°ÜÆ°¤·¤ÆÅÅÏÃ¤â¡Ä¡×
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤ÎÂçË¤¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¼«¿®Ëþ¡¹¤À¡££Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¤ËÅÁ¤¨¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¤ó¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯Èà¤òÅÝ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈàÄ©Àï¾õá¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ºòµ¨½øÈ×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï£±£¶£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£³ÎÒ¡¢£´£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£µÂÇÅÀ¡£ÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿ÁöÎÝÌÌ¤Ç¤â¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£³£¸ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¡Ö£´£°¡½£´£°¡Ê£´£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£´£°ÅðÎÝ¡Ë¡×¤ÎÌÜÁ°¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç¤â¤Ï¤äÅ´ÊÉ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂçÃ«¤Î£Í£Ö£Ð¤ËÄ©¤àÎ¢¤Ë¤Ï¡¢°ÜÀÒ£²Ç¯ÌÜ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¼«¿®¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥á¥Ã¥Ä¤ÎÃÏ¸µ¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÊüÁ÷¶É¡Ö£Ó£Î£Ù¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤Á¤³¤Á°ÜÆ°¤·¤ÆÅÅÏÃ¤âÉÑÈË¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤âÅÓÃæ¤ÇÃæÃÇ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¥½¥È¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤ê¡¢»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë£±£µÇ¯Áí³Û£·²¯£¶£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£´£·²¯±ß¡áÅö»þ¡Ë¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤Ë²ÃÆþ¡£¸ò¾Ä²áÄø¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤ÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤âËÜ¿Í¤¬Ë¾¤ó¤ÇÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ç¸ÅÁã¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¶¯Îõ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Ï£²Ç¯ÌÜ¤È¤¢¤Ã¤ÆÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë´Ä¶¤â²þÁ±¡£¥½¥È¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¥Ï¡¼¥É¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤ÎÊÉ¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¹â¤¤¤¬¡¢ºòµ¨°Ê¾å¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£