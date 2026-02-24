タレントの王林（２７）が２４日、都内で行われた「ＨＯＴ ＰＥＰＰＥＲ Ｂｅａｕｔｙ ＡＷＡＲＤ ２０２６」にプレゼンターとして登場した。

王林は「髪の毛って人と会った時に、一番最初に印象を受ける部位。髪の毛で、だいたい人柄とか生き方とか几帳面さとか、そういうのも感じ取れる。それくいらい大事」と熱弁した。

自身のヘアスタイルについては「こう見えて髪の毛が、ものすごい天パで、シャー芯（シャープペンシルの芯）のように固い。手に刺さるくらい」と告白。そのため「柔らかい印象になるように、やってもらってる。ふわっとした柔らかそうな髪質に憧れる」と語った。

また、アイドル時代を振り返って「みんな、髪型が決まってた」と回想。２０１８年からボブが始まったといい、「オレンジボブが長かったけど、いろんな色にしたり、最近だとお仕事で黒髪にしたり。人生、髪の毛で楽しんでる」と笑顔を見せた。

同じくプレゼンターを務めたお笑いコンビ「ＥＸＩＴ」から、「２０１８年の写真なんか初々しかった。まだ東京を知らないみたいで」と微笑まれると、青森県出身の王林は「だいぶ東京を知るようになりましたけどね…」と遠い目。

「でも、より青森魂を持った」と語り、２人をリンゴに例えてみせた。兼近大樹には「スターキング・デリシャス。兼近さんもインパクトがある」、りんたろー。には「王林。ヨコよりもタテに長いから」といい、笑いを誘った。