【かつや】「タルタル盛り揚げ丼」発売 - 海老フライ、チキンカツ、鯖フライ、から揚げにタルタルソースがどっさり
かつやは2月26日、「タルタル盛り揚げ丼」（通常店舗869円/券売機店舗870円）と「タルタル盛り揚げ定食」(通常店舗979円/券売機店舗980円)を国内の「かつや」(一部店舗を除く）で発売する。
「タルタル盛り揚げ丼」（通常店舗869円/券売機店舗870円）
揚げ物にはタルタルが合う商品をラインナップ。サクサクに揚げた海老フライ、チキンカツ、鯖フライ、から揚げを豪快にのせた。カツには特製ソースとタルタルソースをどっさりかけ、ボリューム満点の商品に仕立てた。さらに、ご飯のおかずとして定食スタイルで楽しめる、タルタル盛り揚げ定食も登場する。
「タルタル盛り揚げ丼」（通常店舗869円/券売機店舗870円）
「タルタル盛り揚げ定食」(通常店舗979円/券売機店舗980円)
テイクアウトメニューとして、「タルタル盛り揚げ丼弁当」(通常店舗853円/券売機店舗870円)、「タルタル盛り揚げ弁当」(通常店舗961円/券売機店舗980円)も用意している。食材がなくなり次第、販売終了となる。
「タルタル盛り揚げ丼弁当」(通常店舗853円/券売機店舗870円)
「タルタル盛り揚げ弁当」(通常店舗961円/券売機店舗980円)
「タルタル盛り揚げ丼」（通常店舗869円/券売機店舗870円）
揚げ物にはタルタルが合う商品をラインナップ。サクサクに揚げた海老フライ、チキンカツ、鯖フライ、から揚げを豪快にのせた。カツには特製ソースとタルタルソースをどっさりかけ、ボリューム満点の商品に仕立てた。さらに、ご飯のおかずとして定食スタイルで楽しめる、タルタル盛り揚げ定食も登場する。
「タルタル盛り揚げ定食」(通常店舗979円/券売機店舗980円)
テイクアウトメニューとして、「タルタル盛り揚げ丼弁当」(通常店舗853円/券売機店舗870円)、「タルタル盛り揚げ弁当」(通常店舗961円/券売機店舗980円)も用意している。食材がなくなり次第、販売終了となる。
「タルタル盛り揚げ丼弁当」(通常店舗853円/券売機店舗870円)
「タルタル盛り揚げ弁当」(通常店舗961円/券売機店舗980円)