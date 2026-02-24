メ～テレ（名古屋テレビ）

担任の先生が7人もいる!?「チーム担任制」。先生と生徒、それぞれどんなメリットがあるのか。愛知県内の中学校を取材しました。

豊明市にある沓掛中学校。

2年3組の担任、瀧京太郎先生。このクラスを受け持つのは、今年度に入って2回目です。

実は、この学校、クラスの担任の先生が1人じゃないんです。

Q.2年3組の担任の先生は何人？

「自分を含めて7人」（瀧京太郎先生）

Q.瀧先生の担任期間は？

「1月の半ばから3月の初め」（瀧先生）

この学校では2年前から、担任の先生が複数いる「チーム担任制」という仕組みを取り入れています。

職員室の黒板に書かれていたのは「日直」ならぬ、「今日の担任」。

学年によって違いますが、例えば2年生の場合は、7人の先生が2カ月ほどで交代しながら5クラスの担任を務めます。

「担任がいると担任の色ができる」

生徒たちの反応は――

「1年生の場合、2週間に1回担任がかわることが結構楽しみ。友だちとも『今週誰だった？』など、そういう話するのが楽しい」（1年生）

「最初は誰に相談したらいいのかと思っていたが、たくさんの先生が話を聞いてくれて、いろんな先生たちとコミュニケーションをとっていくきっかけになったと思います」（3年生）

「チーム担任制」は名古屋市や岐阜県下呂市の一部の学校で導入され、全国的に広がりつつあります。

「担任がいると担任の色ができる。その先生のカラーが強くなりすぎて『あの先生だったら行事強いよね』とか、当たり外れで一年間クラスが進んでしまう。自分も過去にいろんな生徒を見る中で、この“チーム担任制”を使うと、苦しまずに済む子もいたのかなと」（小川実 校長）

生徒が先生を選ぶ教育相談

担任の先生が複数いることで、生徒もより自分に合った先生を見つけることができます。

朝のホームルームの後、始まったのは「教育相談」。勉強や学校生活などについて先生に直接相談できる時間です。

この教育相談にも、「チーム担任制」の強みが――

Q.教育相談の先生はどう決まる？

「生徒たちに教育相談アンケートを配って、生徒たちが学年の先生から選ぶ」（阿垣美沙都先生）

「生徒」が「先生」を選ぶアンケート。

特定の先生に負担が集中しないよう、希望する先生は3人以上指名します。

「決められている相手と相談しなくてはいけないと感じるのではなくて、話しやすい先生を選べるというのは、話せる内容も広がってくると考えています」（阿垣先生）

先生は見守る生徒の数が一気に増えても

一方、先生たちにとっては複数のクラスを受け持つため、見守る生徒の数が一気に増えることに。

去年4月に初めて担任をもった成宮先生は――

「ちょっと大変なところもあるが、いろんな子と関われるという、うれしさもあります」（成宮涼太先生）

Q.悩みが出てきた時は？

「同じ学年の他の先生たちと、会話や会議の中で情報を共有する」（成宮先生）

取材中も、至る所で先生同士の情報共有の場が生まれていました。

「特に自分は新任で、分からないこともいっぱいあるので、ベテランの先生たちと一緒にチームでやっていけるというのは、すごく安心感があります」（成宮先生）

「今若手がすぐに辞めてしまう。教員の多忙化も含めて親のトラブルや生徒のトラブルもあるが、チーム担任制を取り入れたら、若手で辞める人がいなくなった」（小川校長）

また、複数の先生で1つのクラスをみるため、「年休」の取得率もあがったと言います。

「チーム担任制」の可能性は――

この日は、春から「チーム担任制」を始める、福井県の中学校の先生が視察に。

校内の雰囲気が気になったようで――

Q.固定担任制と中学校のチーム担任制だったらどっちがいい？（福井県の中学校の先生）

「チーム担任制の方がいい！ほんとうに！」

「たくさんの先生と関われるのが、一番うれしいかなって思っています」（1年生）

「先生と生徒の距離がすごく近い。廊下で談笑している姿があって、それもチーム担任制の影響なのかなと」（福井県の中学校の先生）

開始から2年。「チーム担任制」の可能性は――

「時代が目まぐるしく変わっている中で、1人の担任教師の価値観を、一年間続けるのではなく、それぞれの先生の価値観を知ることで、多様な価値観が広がると思う。将来自分が生きていくうえで、ものの考え方・見方が広がればいいかなと思っています」（小川校長）