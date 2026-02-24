『ボイプラ2』出演メンバーも参加…新男女混成グループ「ChoCo1×ChoCo2」始動！

男女混成グループ「ChoCo1×ChoCo2」がついにベールを脱いだ。

2月24日午後、ソウル・ショッキングK-POPセンターで、韓国の第一世代HIPHOPアーティストであるチョPDが手がける初のファミリープロジェクト『ChoCo La Familia』のリリース記念ショーケースが開催された。

ChoCoのメンバー・イェチャン、テジョ、アンパン、ユンジは本作を通じて新たなスタートを切る。ChoCo1のイェチャンとテジョ、ChoCo2のアンパンとユンジが合流した今回のアルバムは、チョPDがプロデュースするChoCoエンターテインメント初のファミリーアルバム。グローバル市場への本格進出を見据えた意欲作となっている。

『ChoCo La Familia』はHIPHOPを基盤にしながらも、形式的なジャンルの枠より“姿勢”に、華やかな装飾より“自己認識”に重きを置いた作品。4人は本プロジェクトを通じて、自分自身を率直に表現し、“ありのままの姿”を届けるという。

（写真提供＝OSEN）左からイェチャン、テジョ、アンパン、ユンジ

この日、イェチャンは「ボーントゥ・HIPHOP、ChoCo1のイェチャンです。長い間準備してきた分、全力で頑張ります」とあいさつ。テジョは「まだまだ足りない部分も多いですが、成長するキム・テジョになります」と意気込みを語った。

アンパンは「人間エナジーバー、エナジャイザーのアンパンです。ショーケースはとても緊張していますが、初のファミリーアルバムにぜひ期待してください」とコメント。ユンジは「甘いチョコボイスのユンジです。最善を尽くして良い姿をお見せします」と抱負を述べた。

メンバーは楽曲制作にも直接参加。感情や考えを隠さず、自身を100％さらけ出したという。各トラックには「今の自分はどんな存在か」という問いへの答えが込められている。

（写真提供＝OSEN）左からイェチャン、テジョ

イェチャンは「ChoCoエンターテインメントにはユニットがあり、男女練習生の中でも中核となるメンバーがChoCo1とChoCo2だ」と説明。今回はその両ユニットが一つになった合同プロジェクトであることを明かした。

アルバム制作を通じて学んだ点について問われると、メンバーは互いの長所を称え合った。イェチャンはアンパンについて「どんな状況でも常に良いコンディションを保てるエナジャイザーな存在。そこが学ぶべき点」と評価。テジョはユンジについて「リーダーシップがあり、末っ子の自分も学ぶことが多い」と語った。アンパンは「イェチャン兄さんはステージでの表情や声が素晴らしく、その点を学んでいる」と明かした。

ダブルタイトル曲の一つ『GIMME』は、遊び心あふれるエネルギーと弾むリズムが印象的なナンバー。軽快なビートに躍動感あるボーカルが重なり、耳に残るサビが楽曲の中心を担う。

もう一つのタイトル曲『FRENZY』は、グローバルポップとHIPHOP、ジャージークラブEDMを融合させたトラック。繰り返されるフックと重厚なベースを軸に、抑制されたメロディがリズムを際立たせ、スワッグと自信を強調する。対照的な魅力を持つダブルタイトルで、世界のファンを魅了することが期待される。

（写真提供＝OSEN）アンパン、ユンジ

昨年、オーディション番組『BOYS II PLANET』に参加した男性メンバーとは異なり、ユンジは今回が初の公式取材とファンとの対面となる。ユンジは「まずは強烈な2曲のタイトル曲を楽しんでいただき、その後に私のソロ曲も聴いてもらえたらうれしい」と語った。

アルバムにはChoCo1×ChoCo2によるダブルタイトル曲『GIMME』『FRENZY』のほか、ChoCo2メンバーのユンジとアンパンのソロ曲を収録。さらにChoCo1メンバーの楽曲『On The Street』が最後のトラックとして収められている。

男女混成プロジェクトであることから、昨年デビューしたALLDAY PROJECTとの比較も自然と浮上する。これについてイェチャンは「ファミリーアルバムは以前から計画していた。ALLDAY PROJECT先輩を尊敬しているし、学ぶ点が多い。本当にかっこいい先輩」とコメント。その上で「僕たちの強みは若さと、作詞・作曲に参加している点」と自信をのぞかせた。

（写真提供＝OSEN）ChoCo1×ChoCo2

チョPD初のファミリープロジェクト『ChoCo La Familia』は、2月24日18時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）