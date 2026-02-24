山形県民から寄せられた善意をもとに、地域の福祉活動などを支援する「山新放送愛の事業団」の今年度の援助・助成先の紹介の2回目です。今回は、寒河江市のNPO法人「まごころサービスさくらんぼ」を紹介します。



寒河江市のNPO法人「まごころサービスさくらんぼ」は、高齢者に訪問介護などのサービスを提供する団体として1995年に設立。その4年後にNPO法人の認証を受け、掃除や洗濯といった家事の支援サービス事業も行ってきました。

そして2022年、誰もが気軽に相談できる場所を作りたいという思いから事業所内で「まごころ保健室」の活動がスタートしました。





まごころサービスさくらんぼ 柴田みどり理事長「街の保健室で赤ちゃんから高齢者まで誰でも気軽に訪れて自由に遊んだり話したり出来る場所を目指している」「まごころ保健室」は100円の協力金でだれもが自由に立ち寄ることのできる場所として、フローラSAGAEで週に4日間、開放されています。市内外から年間でおよそ700人以上が訪れるということです。この日は、「まごころ保健室」を会場にドッグセラピーが開催されていました。この取り組みは、飼っていた動物を亡くした人や動物を飼うことのできない人などに触れ合いの機会を提供しようと月に1回のペースで開催されています。「まごころ保健室」に市内外から訪れる利用者が癒やしの場などを求めてドッグセラピーに参加しています。利用者「みなさんと会えるので楽しいです。（どんな場所ですか？）いろいろな人と会えるので楽しみにしている」利用者「たくさん利用者がいると思って（ドッグセラピーに）来ていなかったが、日だと思って来てみた。疲れやストレスが溜まっていたり話したいなという時に気軽に話をしてホッとする」「まごころ保健室」ではこのほか感情のコントロールの仕方を学ぶ「ストレスマネジメント講座」や植物の「寄せ植え講座」など地域の声に応える活動も行っています。まごころサービスさくらんぼ柴田みどり理事長「5階の風景を見てもらいそれだけでも気持ちが大きくなったり穏やかになったりそういうところを感じてもらい新しい出会いがあって新しい友達ができたりそういうことが大事だと思っている」「まごころ保健室」では、2026年の春から乳幼児の親を中心とした「子育て講座」の回数を増やしていく予定です。