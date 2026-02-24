２４日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４９１．５９ポイント（１．８２％）安の２６５９０．３２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１８９．５２ポイント（２．０６％）安の９００７．８６ポイントと反落した。売買代金は２５０９億９２１０万香港ドル（約５兆４７億円）に拡大している（２３日は１７２９億６３３０万香港ドル）。

米株安が嫌気される流れ。昨夜の米株市場では、投資家心理の悪化で主要株価指数がそろって急反落した。米関税政策の不確実性が改めて意識されたほか、人工知能（ＡＩ）が既存の事業モデルを代替するとの懸念も重しとなっている。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。全国人民代表大会（全人代、国会に相当）の開幕（来週３月５日）が視野に入るなか、中国の政策に対する期待感も高まっている。一方、中国で朝方公表された実質的な政策金利となる２月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」に関しては、予想通り９カ月連続で据え置かれた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬関連の下げが目立つ。バイオ製薬・中医薬メーカーの中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が６．６％安、中枢神経疾患・がん治療薬主力の翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が６．４％安、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が５．２％安、創薬支援の無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が４．４％安で引けた。

チケット販売や上映館など映画関連も安い。猫眼娯楽（１８９６／ＨＫ）が８．２％、大麦娯楽ＨＤ（１０６０／ＨＫ）が６．７％、歓喜伝媒集団（１００３／ＨＫ）が５．３％、アイマックス・チャイナＨＤ（１９７０／ＨＫ）が２．１％ずつ下落した。春節連休の映画市場が低迷し、投資家の失望売りが広がっている。猫眼娯楽によると、春節９連休（２月１５〜２３日）の映画興行収入は５７億４９００万人民元（約１２８７億円）。８連休だった前年との比較で３９．６％も減少したという。

中国の保険・証券セクターも急落。中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）が６．１％安、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が５．８％安、中国太平洋保険集団（２６０１／ＨＫ）が４．５％安、国泰海通証券（２６１１／ＨＫ）が４．７％安、中信証券（６０３０／ＨＫ）が３．０％安と値を下げた。

半面、ゼネコンや建機、建材などインフラ建設セクターは物色される。中国中鉄（３９０／ＨＫ）が２．２％、中国建築国際集団（３３１１／ＨＫ）が１．５％、三一重工（６０３１／ＨＫ）が１．８％、中国龍工ＨＤ（３３３９／ＨＫ）が１．４％、中国建材（３３２３／ＨＫ）が１０．５％、華潤建材科技ＨＤ（１３１３／ＨＫ）が２．７％ずつ上昇した。

春節（旧正月）連休明け本土マーケットは反発。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．８７％高の４１１７．４１ポイントで取引を終了した。資源・素材が高い。自動車、インフラ建設、建材・鉄鋼、宇宙・軍需産業、海運、公益、不動産なども買われた。半面、保険は安い。銀行・証券、医薬、食品飲料、空運、半導体も売られた。

