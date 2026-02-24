¡Ú EXIT¡¦·ó¶á ¡Û¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×»³ÅÄÎ°À»Áª¼ê¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡¡Ãæ³Ø¹»¤Î¸åÇÚ¤Î¥á¥À¥ë¤Ë´î¤Ó
¡ÖHOT PEPPER Beauty AWARD 2026¡×¼ø¾Þ¼°¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ EXIT¡Ê·ó¶áÂç¼ù¤µ¤ó¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¡Ë¡¢²¦ÎÓ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²áµî¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¹¥¤ß¤ÎÈ±·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú EXIT¡¦·ó¶á ¡Û¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×»³ÅÄÎ°À»Áª¼ê¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤Ë¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡¡Ãæ³Ø¹»¤Î¸åÇÚ¤Î¥á¥À¥ë¤Ë´î¤Ó
¼ø¾Þ¼°¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢ÀèÆüÊÄËë¤·¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™︎¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ó¶áÂç¼ù¤µ¤ó¤¬àÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Î»³ÅÄÎ°À»Áª¼ê¤¬¡¢Æ±¤¸Ãæ³Ø¹»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë¤À¤¤¤ÖÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤Éá¤È¡¢°Õ³°¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹ðÇò¡£
²£¤ÇÁêÊý¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤¬¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ëÃæ¡¢àËÌ³¤Æ»ºÇÇ¯¾¯¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹á¤È¡¢´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²¦ÎÓ¤µ¤ó¤âà¡Ê¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¡ËÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥±¡¼¥È¼«ÂÎ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½Ìò¤ò°úÂà¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤«¤Þ¤Ç°ú¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢¾Ð´é¡£
à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤Î¡¢2¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
