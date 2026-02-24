ベテラン俳優の大村崑（94）が24日、大阪市住之江区で一日警察署長を初めて務めた。

昨年11月、人生で初めて骨折を体験。路上を歩行中に横転し左の肋骨2本に亀裂が入ったことを本紙などに打ち明けていたが、この日は「今は大丈夫」と“全快”をアピール。大相撲観戦が傘寿を超えた今もライフワークとあって、式典後の囲み取材では、大阪で行われる春場所（3月8日初日）が近づいていることが話題に上ると、大ファンというご当地力士の宇良（木瀬部屋）の名をあげ、「コメディアンの資質がある。そんな力士なかなかいない」と自分の芸風と重ねるように持ち上げ、活躍を願った。

市民らを前に署長姿で登場した会場では、86歳から始めた筋トレの効果をアピールするように力強いスクワットなどを披露。年齢的な衰えをまったく感じさせなかったこともあり、春場所では土俵にあがった大阪府知事が知事賞を授与することに関連し、次は“一日知事はどう？”という質問も飛んだ。

大村によると、吉村洋文知事とは先日、十日戎の会場で直接あいさつ。そこで交友関係ができたこともあり、「（お願いを）言えそうですね。OKしてくれると思いますよ」とまんざらでもなさそう。さらに「それも終わったら“一日総理”も!」ととんでもない野望を明かし、報道陣を笑わせた。