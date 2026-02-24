お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が24日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。母のかつての驚きの言葉を明かす場面があった。

司会の黒柳徹子は又吉の母は75歳で大阪に住んでいると紹介し、「あなた、いろいろお母さまに質問なさるんですって、今のうちに」と質問。又吉は「そうですね。いろんな話を聞いたり」と打ち明けた。

続けて「母は独特の感性というか、意外なことを言ったりすることも多いので」と告白。「例えば僕、30歳までテレビとかに出る機会がなかったんですけれど、それまでは母は凄く優しく応援してくれるというか」と振り返った。

「こちらにプレッシャーをかけることもなく、応援してくれていたんですけれども」としたものの、30歳を過ぎ、又吉がようやくテレビに出ることができるようになると「電話がかかってきまして」との出来事があったとした。

母からは「お母さんは凄く人前で話すのが苦手。直樹も人前で話すのが苦手なはず。あんな大勢の前でお話するのは大変やと思うから、もうあなた1人は養える貯蓄はあるから、帰ってきなさい」との言葉が。

黒柳が大笑いすると、又吉は「普通逆じゃないですか。やっと（テレビに）出れたので、そこから応援してもらいたかったんですけれど」と苦笑した。

黒柳が「でも素晴らしいお母さまですよね。個性的」と話せば、又吉は「そうですね。常識にはあまり縛られていないところが凄く面白いなと思います」と淡々と話した。