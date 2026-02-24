サバイバルオーディション番組第4弾「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」記者発表会が24日、都内で開催され、82人の練習生が登壇した。

同番組は、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％“国民プロデューサー”である視聴者の投票でデビューメンバーを決める。過去にJO1、INI、ME:Iを輩出ている。

今回のテーマは「GLOBAL」。国籍、出身地を問わず、全世界から集結した参加者が競い合う初のオーディションとなる。また、番組規模も日本国内から世界へと拡大。シリーズ初の「全世界配信」「全世界投票」を実施し、日韓同時デビューする新たなグローバルボーイズグループの誕生を目指す。

YURA（安倍結蘭＝20）は自らの強みを聞かれる「根性」と返答。「だれよりも努力した結果、テーマソングのセンターを獲得できた」と胸を張った。

また、合宿中の秘密を聞かれたKO.REN（小清水蓮、19）は「悠成くんの同部屋の人からのクレームで、いびきがデカすぎて、あだ名が“地鳴り”と言われているらしいです」と暴露。

暴露されたO.YUSEI（大林悠成、24）は「同部屋の人から“地鳴りニキ”って言われるぐらいです」と苦笑い。「めっちゃショックですけど、それくらい練習生は頑張っているので、努力の証かなと思っています」と胸を張った。

最後は全員で「よろしくお願いします！」と唱和した。

この日、国民プロデューサー代表としてディーン・フジオカ（45）、SEKAIプロデューサー代表として少女時代チェ・スヨン（36）、トレーナーとして安達祐人（28）、KAITA（27）、CHEMISTRY川畑要（47）、Kevin Woo（34）、仲宗根梨乃（46）が登壇した。

同番組初回はLeminoで、3月26日午後9時に独占無料配信。その後は、毎週木曜同時刻で配信する。ファイナルは6月6日、日本テレビ系全国ネットでの生放送も決定している。