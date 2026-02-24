¡ÚÆÃ½¸¡Û¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨²½①¡¡¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¥É¥íー¥ó¤ò³èÍÑ¡ª¡¡²£¼ê»Ô¤ÎÅÚÌÚ»Ü¹©²ñ¼Ò¡¡½©ÅÄ
ABS news every.¤Ï24Æü¤«¤é5²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Èæ³ÓÅªµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¤»ö¶È¼Ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÎÆÃ½¸¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
1²óÌÜ¤Î24Æü¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë²£¼ê»Ô¤ÎÅÚÌÚ»Ü¹©²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
²£¼ê»Ô¤ÎÈ¬¿·úÀß¡£
ÃÏ¸µ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ì±´Ö»ö¶È¤ä¡¢·úÀß¹©»ö¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÁí¹çÅÚÌÚ»Ü¹©²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¼ã¼Ô¤Î»²Æþ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë·úÀß¶È³¦¡£
ÅÄÃæ¼ÒÄ¹
¡Ö¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¬¤é¡¢IT¤ò»È¤Ã¤Æ¾ÊÎÏ²½¤ò¿Þ¤ë¡£¤³¤ì¤Ç²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥É¥íー¥ó¤À¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤í¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¤¤¿¡×
1Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥É¥íー¥ó»º¶È¡×¡£
ÅÄÃæ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¤ò»ö¶È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ»ÔÆâ¤Î¥É¥íー¥ó¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¼Ò°÷3¿Í¤òÇÉ¸¯¤·¡¢¤¹¤°¤ËÌ±´Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥íー¥ó»ö¶ÈÉô¡¡¼ÆÅÄÂçÊå¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬ÊÀ¼Ò¤Ç½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥íー¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á´Éô¤Ç7Âæ½êÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤Î2Âæ¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¼ç¤Ë¶õ»£¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥íー¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¹©»ö¸½¾ì¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢¸½¾ì¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î³ÎÇ§¤ÎºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥íー¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÂç¤¤¤¤Î¤Ï¶ÈÌ³ÍÑ¤Î¥É¥íー¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥µー¥Þ¥ë¡¢ÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥«¥á¥é¤òÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â²è¼Á¤Ç¹â²òÁüÅÙ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥á¥é¤òÉÕ¤±¤Æ¼Ì¿¿Â¬ÎÌÅù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡ÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥É¥íー¥ó»ö¶ÈÉô¡¡¼ÆÅÄÄ¾¼÷ÉôÄ¹
¡ÖÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»£±Æ¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ç¤Ë³°ÊÉ¤ÎÅÀ¸¡¡×¡ÖÀÖ³°Àþ¥«¥á¥é¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉâ¤¤äÏ³¿å¡¢±«Ï³¤ê¤Ê¤É¤ò¸¡ÃÎ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥¯¥ÞÃµº÷¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤ÎÂÎ²¹¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥É¥íー¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤«¤éÊÉ¤Î¤Ò¤Ó¤ÎÄ¹¤µ¤ä¡¢Éý¤ò¼«Æ°¤Ç¸¡ÃÎ¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¥Ïー¥É°Ê³°¤Î½¼¼Â¤â¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥íー¥ó»ö¶ÈÉô¡¡¼ÆÅÄÄ¾¼÷ÉôÄ¹
¡ÖÅÀ¸¡´Ø·¸¤Ç¤¤¤¤¤Þ¤¹¤È¡¢Â¾ì¤ÎÀßÃÖ¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢Â¾ì¤«¤é¤ÎÅ¾Íî¤Ç¤·¤¿¤ê¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÂÁ´ÌÌ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö»þ´ÖÅª¤Ë¤âÍ½»»Åª¤ÊÉôÊ¬¤È¤·¤Æ¤â¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤ÎÅÀ¸¡¤ÎºÝ¤Ë¤âÂÐÈæ¤¹¤ë¤Î¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥É¥íー¥ó»ö¶È¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢È¬¿·úÀß¤Ë¤Ï20Âå¤È30Âå¤Î¼Ò°÷¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥íー¥ó»ö¶ÈÉô¡¡¼ÆÅÄÂçÊå¤µ¤ó
¡Öµá¿ÍÉ¼¤ò¸«¤Þ¤·¤ÆÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¥³¥¹¥È¤È¤«ºî¶È»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¤Æ¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¥Äー¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¤Û¤«¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Û¤«¤Î¶ÈÌ³¤Ç¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶áÎÙ¤Î²ñ¼Ò¤Ê¤É¤«¤é¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ò°éÀ®¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢¿·¤¿¤Ë¥É¥íー¥ó¥¹¥¯ー¥ë¤ò³«¹Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æî¤Ë¥É¥íー¥óÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¼ÒÄ¹
¡ÖËÜ¶È¤Ç¿©¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥É¥íー¥ó¤Ç¿©¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ×¤ó¤Ç¡¢¼ê¤´¤¿¤¨¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
